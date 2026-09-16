Τι ισχύει με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης των γιατρών: Όσα έδειξαν οι έλεγχοι της Επιτροπής του ΙΣΑ

Απόλυτα αναληθείς κρίνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισχυρισμοί που προέβαλαν οι δύο ιατροί που σχετίζονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σχετικά με τα κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να υποστήριξαν πως κατείχαν νόμιμα τον εξοπλισμό στον χώρο των συστεγαζόμενων ιατρείων τους στην οδό Καρνεάδου, στην Αθήνα, διατεινόμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι είχαν δηλώσει την κατοχή τους στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) κατά τα έτη 2025 και 2026.

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Το αληθές χρονικό της υπόθεσης, ωστόσο, διαμορφώνεται εντελώς διαφορετικά. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η αλληλουχία των ελέγχων και των γεγονότων έχει ως εξής:

Ιανουάριος 2024: Την 17η Ιανουαρίου, η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ διενήργησε επιτόπια αυτοψία στα συστεγαζόμενα ιατρεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε η νόμιμη λειτουργία του χώρου, χωρίς να εντοπιστεί κανένα μη νόμιμο μηχάνημα.

Ιούλιος 2025: Σε νέο, αιφνίδιο έλεγχο στις 25 Ιουλίου 2025, η Επιτροπή, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε, πέραν των ήδη δηλωθέντων από το 2018 μηχανημάτων, ένα μηχάνημα φυγόκεντρου. Ζητήθηκε από τον ιατρό-παθολόγο, η άμεση απομάκρυνσή του εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Παράλληλα, διαπιστώθηκε τροποποίηση της διαρρύθμισης του ιατρείου (εμβαδού περίπου 215 τ.μ.) και ζητήθηκε η προσκόμιση νέας κάτοψης.

Σεπτέμβριος 2025: Στις 9 Σεπτεμβρίου, η ιατρός άνευ ειδικότητας, κατέθεσε υπόμνημα συμμόρφωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσκόμισε δικαιολογητικά τα οποία, με ψευδή δήλωση, παρουσίαζαν τον εξοπλισμό ως απλά «επικουρικά προσαρτήματα» συσκευής οζονοθεραπείας. Στις 17 Σεπτεμβρίου επιχειρήθηκε νέος αιφνίδιος έλεγχος, ο οποίος ματαιώθηκε, καθώς τα ιατρεία βρέθηκαν κλειστά. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, καταρρίπτει τους ισχυρισμούς περί προσυνεννοημένων ελέγχων του ΙΣΑ.

Νοέμβριος 2025: Στις 5 Νοεμβρίου, σε νέα αυτοψία, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη προσαρτημάτων οζονοθεραπείας ή μηχανήματος ικανού για πλασμαφαίρεση στον χώρο.

Ιούλιος 2026: Η υπόθεση έλαβε νέα τροπή στις 23 Ιουλίου 2026, όταν η γιατρός απέστειλε επιστολή στον ΙΣΑ δηλώνοντας «αναπληρωματικό προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας». Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το επισυναπτόμενο τιμολόγιο στα αγγλικά (ύψους 29.509,98 ευρώ, με ημερομηνία 5.6.2026) αποκάλυπτε την αγορά μηχανήματος «inuspheresis double Filtration Device». Λόγω αυτού, προγραμματίστηκε νέος έλεγχος για τον Σεπτέμβριο του 2026, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής φύση του εξοπλισμού.

Τα όρια δικαιοδοσίας και η δικαστική συνδρομή

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί, ότι οι Επιτροπές Ελέγχου του ΙΣΑ λειτουργούν αυστηρά εντός των νομίμων πλαισίων τους και δεν διαθέτουν διωκτικές ή ανακριτικές αρμοδιότητες (όπως διαθέτουν, για παράδειγμα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η ΑΑΔΕ ή η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος).

Ενόψει της επικείμενης εισαγγελικής έρευνας, θεωρείται αυτονόητο πως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα συνδράμει τις Δικαστικές Αρχές με κάθε δυνατό τρόπο, διασφαλίζοντας την πλήρη ανάδειξη της αλήθειας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.