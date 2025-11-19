Τηλεφωνικές απάτες: «Από πώληση σπιτιού ήταν τα χρήματα» λέει ο δικηγόρος της 37χρονης αθλήτριας

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν σήμερα οι υπόλοιποι 20, από τους συνολικά 44 κατηγορούμενους, για την υπόθεση του κυκλώματος τηλεφωνικών απατών που αριθμεί πάνω από 1.000 θύματα.



Μεταξύ των συλληφθέντων που απολογήθηκαν ήταν και η 37χρονη πρώην αθλήτρια, η οποία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.



Συγκεκριμένα, ανακριτής και εισαγγελέας της επέβαλαν τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της.

Σημειώνεται πως ήδη από την Τρίτη, πέντε από τους 24 συλληφθέντες που είχαν απολογηθεί κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Διαβάστε ακόμα: Κύκλωμα με γνωστή αθλήτρια: Τα πανάκριβα drones που χρησιμοποιούσαν οι δράστες - Πώς λειτουργούν

«Είναι ένα ράκος»

Ο συνήγορος υπεράσπισης της 37χρονης, Όθωνας Δημοσθένους, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους υποστήριξε την αθωότητα της εντολέως του.

«Πείσαμε και τον Εισαγγελέα και την κυρία Ανακρίτρια ότι δεν έχουμε καμία σχέση με την υπόθεση. Της επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος τυπικά λόγω της φύσεως να πηγαίνει μία φορά στο τμήμα κάθε μήνα και είναι ελεύθερη» ανέφερε αρχικά ο κ. Δημοσθένους σύμφωνα με το Orange Press Agency.



Ερωτηθείς για την ψυχολογική κατάσταση της αθλήτριας, ο δικηγόρος τόνισε: «Είναι ένα ράκος. Θέλει να γυρίσει στο παιδί της. Θέλει να σταθεί στα πόδια της και να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα».

Αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία και τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ο κ. Δημοσθένους σημείωσε: «Προσκομίστηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί από τους οποίους δεν προκύπτει κανένα τέτοιο είδος χρηματικό ποσό. Επομένως αυτή η κατηγορία δεν ευσταθεί».

Οι συνομιλίες και τα χρήματα στο σπίτι

Σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο συνήγορος επεσήμανε: «Οι συνομιλίες αποδομήθηκαν όλες. Προφορικά με όλα τα στοιχεία, αποδείχθηκε κατ' εμάς τουλάχιστον ότι αποτελεί μια καθημερινή συνομιλία μεταξύ συγγενικών προσώπων».

Για το χρηματικό ποσό που εντοπίστηκε στην οικία της, ο κ. Δημοσθένους διευκρίνισε: «Αποδείχθηκαν από πού προέρχονται τα χρήματα που βρέθηκαν σπίτι της. Είναι μια πραγματικότητα ότι έχει πωληθεί σπίτι από συγγενικό πρόσωπο και τα οποία βοηθούσε την κοπέλα, η οποία λόγω τέκνου δεν μπορεί να εργάζεται κανονικά και έτσι υπάρχει η συνδρομή από τη μητέρα της».

Διαβάστε ακόμα: Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Στη φυλακή πέντε κατηγορούμενοι - Νέες μαρτυρίες θυμάτων

Σε ερώτηση για την εμπλοκή του αδελφού της στην υπόθεση, ο δικηγόρος απάντησε: «Δεν το γνωρίζω. Σας είπα έχει σχέση με συγγενικό πρόσωπο το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στην οργάνωση. Αυτά είναι για την ανάκριση», ενώ κλείνοντας μετέφερε το μήνυμα της εντολέως του: «Δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και θέλει να βοηθήσετε να προστατευτεί το παιδί της και η ίδια».