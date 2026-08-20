Τορπίλη στα «ήρεμα νερά» του Αιγαίου: Η νέα τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα - Τι εξετάζει το Πεντάγωνο

Νέο μέτωπο αντιπαράθεσης στο Αιγαίο επιχειρείται από την Τουρκία, η οποία αντιδρά στον ελληνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, επαναφέροντας στο προσκήνιο πάγιες τουρκικές αμφισβητήσεις.

Με ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αμφισβητεί τις ελληνικές ενέργειες, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Άγκυρας για νησιά και γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων, όπως υποστηρίζει, η κυριαρχία δεν έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών.

Η νέα αυτή παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από τις θαλάσσιες ζώνες και τα θαλάσσια πάρκα, προσθέτοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στις ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο.

Τι αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας

Tο τουρκικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση του αναφέρει: «Παρακολουθούμε στενά το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που έχει κηρύξει η Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος.

Αυτός ο κανονισμός δεν έχει νομικές συνέπειες για τη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών, και δεν επηρεάζει τη θέση μας.

Η χώρα μας διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες της στο Αιγαίο Πέλαγος στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Επιπλέον, η Τουρκία ευνοεί την επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των δύο παράκτιων κρατών του Αιγαίου με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και την ανάπτυξη της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή».

«Αδιανόητο να μπλοκάρει η Τουρκία τον ηλεκτρικό διασυνδετήριο αγωγό»

«Αδιανόητο» χαρακτήρισε στην ΕΡΤ ο ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει να μπλοκάρει τις ερευνητικές εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για έργο που έχει την πλήρη υποστήριξη και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στηρίζεται και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. «Το έργο θα γίνει και θα πραγματοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη συμφωνία Τουρκίας – Σαουδικής Αραβίας – Πακιστάν, ο κ. Λοβέρδος είπε ότι η εξέλιξη δεν αποτελεί κάτι που ενθουσιάζει την Αθήνα, αλλά δεν τη θεωρεί απειλή. Υπογράμμισε παράλληλα ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας παραμένουν, όπως είπε, «άριστες».

Παράλληλα, υπογράμισε την ανάγκη για ψυχραιμία και υπευθυνότητα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και για δημοσιονομική σύνεση ενόψει της ΔΕΘ.

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Στο προσκήνιο οι βαθιές διαφορές

Πλέον η αντιπαράθεση Ελλάδας–Τουρκίας επεκτείνεται από τα θαλάσσια πάρκα και στον ελληνικό σχεδιασμό για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικότερα στις περιοχές όπου θα μπορούν να αναπτυχθούν εγκαταστάσεις όπως ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Η Άγκυρα επιχειρεί να συνδέσει και αυτό το ζήτημα με το συνολικό πλέγμα των διεκδικήσεών της στο Αιγαίο και φέρνει στο προσκήνιο τις βαθιές διαφορές Αθήνας και Άγκυρας ως προς το Αιγαίο.

Χατζηβασιλείου: «Η τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη»

O υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου δήλωσε πως «η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα». Εξήγησε ότι είναι παράνομα για δύο κυρίως λόγους.

Πρώτον, διότι βρίσκονται σε διεθνή ύδατα, όπου καμία χώρα δεν μπορεί μονομερώς να δημιουργεί προστατευόμενες ζώνες εκτός χωρικών υδάτων χωρίς συνεννόηση με τις όμορες χώρες και χωρίς τήρηση του Διεθνούς Δικαίου. Δεύτερον, διότι εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, πράγμα που δεν επηρεάζει νομικά τα ελληνικά δικαιώματα.

Εξετάζεται μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Σούδα

Την ίδια ώρα σύμφωνα με το OPEN, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, λόγω των αυξημένων ιρανικών απειλών στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, εξετάζεται η παροχή αμυντικής συνδρομής στη Βουλγαρία, ενώ στην Κύπρο παραμένουν ελληνικά F-16 και η φρεγάτα «Νικηφόρος Φώκας». Πάντως, κυβερνητικές πηγές δεν διαβλέπουν άμεσο κίνδυνο για την Ελλάδα.