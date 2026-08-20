Χατζηβασιλείου: «Η τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη»

Το ζήτημα των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων έθιξε ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN το πρωί της Πέμπτης (20/8), τονίζοντας πως «η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα».

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι το υπουργείο Εξωτερικών δεν άφησε ασχολίαστες τις προκλητικές ανακοινώσεις της Άγκυρας και αντέδρασε από την πρώτη στιγμή εκδίδοντας σαφή δήλωση, στην οποία αποτυπώνονται τεκμηριωμένα οι εθνικές θέσεις.

Σημείωσε δε ότι το επόμενο διάστημα το ΥΠΕΞ θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες, στο κατάλληλο επίπεδο. Ο υφυπουργός υπογράμμισε τη θέση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ετεροκαθορίζεται και δεν προσδιορίζεται με βάση επιθυμίες ή επινεύσεις τρίτων.

Αναφερόμενος στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, εξήγησε ότι είναι παράνομα για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι βρίσκονται σε διεθνή ύδατα, όπου καμία χώρα δεν μπορεί μονομερώς να δημιουργεί προστατευόμενες ζώνες εκτός χωρικών υδάτων χωρίς συνεννόηση με τις όμορες χώρες και χωρίς τήρηση του Διεθνούς Δικαίου. Δεύτερον, διότι εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, πράγμα που δεν επηρεάζει νομικά τα ελληνικά δικαιώματα.

«Δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, υπενθύμισε ότι έρχονται ως παράνομη απάντηση στις νόμιμες κινήσεις της Ελλάδας με τα Θαλάσσια Πάρκα και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που σχεδιάστηκαν με βάση το Διεθνές Δίκαιο και με τη σφραγίδα της Ε.Ε.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα αλλάζει θέσεις ή κάνει πίσω στον σχεδιασμό της. Το αντίθετο», σημείωσε. Ο υφυπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν αφήνει αναπάντητη καμία πρόκληση. «Δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Καθώς ερωτήθηκε για τα δημοσιεύματα περί ιρανικών απειλών, ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας καθώς δεν είναι απλή και εύκολη υπόθεση να πληγούν στόχοι στην Ελλάδα.