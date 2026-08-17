Τούρκοι αξιωματούχοι για τα θαλάσσια πάρκα: «Αυτά που ανακοίνωσε η Ελλάδα δεν έχουν νομική ισχύ για εμάς»

Τούρκοι αξιωματούχοι τοποθετήθηκαν στον ΣΚΑΙ για τα νέας έμπνευσης θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η γείτονα κοντά στο Καστελλόριζο και στη Λήμνο, αμφισβητώντας ξανά την ελληνική θαλάσσια κυριαρχία.

Οι αξιωματούχοι του ΥΠΕΞ της Τουρκίας είπαν χαρακτηριστικά πως «Το ΥΠΕΞ είχε ήδη ανακοινώσει στις 9 Απριλίου 2024 και στις 21 Ιουλίου 2025 ότι τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Ελλάδα το 2025 δεν θα έχουν κανένα νομικό αποτέλεσμα για την Τουρκία, στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγιαίου, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος νησιών, νησίδων και βραχονησίδων των οποίων η κυριαρχία δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες».

Τουρκία - Πού βρίσκονται τα δύο θαλάσσια πάρκα

Το πρώτο από τα δύο πάρκα βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή «Φετιγιέ–Κας», στις τουρκικές ακτές της νοτιοδυτικής Τουρκίας. Η περιοχή εκτείνεται κατά μήκος των ακτών που βρίσκονται ανάμεσα στη Φετιγιέ, στην επαρχία Μούγλα, και το Κας, στην επαρχία Αττάλειας, απέναντι από το ανατολικό τμήμα του ελληνικού νησιωτικού συμπλέγματος του Καστελλόριζου.

Η ίδια η τουρκική πλατφόρμα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού αναφέρει την περιοχή ως «Fethiye-Kaş Marine Protected Area» και επισημαίνει τη σημασία της για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και ιδιαίτερα για τα κητώδη.

Το δεύτερο πάρκο βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο, σε θαλάσσια ζώνη στα βορειοδυτικά της Τουρκίας. Η περιοχή τοποθετείται απέναντι από τη βόρεια Ελλάδα και εκτείνεται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή από τη χερσόνησο της Καλλίπολης προς τις ακτές της Ανατολικής Θράκης, με κατεύθυνση προς τη Ραιδεστό (Τεκιρντάγ) στη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Πρόκειται, δηλαδή, για μια περιοχή που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Αιγαίου, κοντά στην είσοδο των Δαρδανελλίων και στις τουρκικές ακτές της Ανατολικής Θράκης.