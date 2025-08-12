Τουρίστρια παθαίνει πλάκα με τον τρόπο που οδηγούμε στα νησιά: «Μπορούμε και χειρότερα να ξέρεις»

Μία travel influencer, που έχει ταξιδέψει σε αρκετά ελληνικά νησιά, ξαφνιάστηκε με τον τρόπο που οδηγούμε στην Ελλάδα και έτσι δημιούργησε ένα βίντεο που «μοίρασε» στα media για τους ακολούθους της.

«Η οδήγηση στην Ελλάδα μοιάζει με» γράφει στη λεζάντα και στο βίντεο φαίνεται ένα αυτοκίνητο χωρίς προφυλακτήρα, «παπάκι» μηχανάκι με το σκυλάκι πίσω στη σέλα, φυσικά το σακουλάκι με τον καφέ μέσα να κρέμεται από το τιμόνι και φυσικά το κράνος στον αγκώνα, οδηγός σε μηχανάκι να κουβαλάει με το ένα χέρι ένα κιβώτιο (που να δει να κουβαλάει και στρώμα δηλαδή) και ένας βράχος στη μέση του επαρχιακού δρόμου.

Τα σχόλια από κάτω βροχή, κυρίως από τουρίστες που έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα:

«Όταν μας επέστρεφαν τις χαμένες μας αποσκευές στη Σαντορίνη, μας είπαν να συναντήσουμε τον τύπο στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου. Στη γωνία έρχεται ένας άντρας με μοτοποδήλατο. 8 κανονικές αποσκευές στοιβαγμένες στο πίσω μέρος, 6 στοιβαγμένες μπροστά του καθώς οδηγεί με το ένα χέρι και το άλλο κρατάει το τηλέφωνό του, ενώ το κεφάλι του είναι ακουμπισμένο στο πλάι των αποσκευών για να μπορεί να βλέπει και ένα τσιγάρο κολλημένο στα χείλη του. Κράνος; Ποτέ! Βαρύτητα; Τι είναι αυτό;.

Και γι αυτό αγαπάμε την Ελλάδα.

Μπορούμε και χειρότερα να ξέρετε.

Επέστρεψα από τη Ρόδο και δεν έχω ξαναδεί τόσο παλιό στόλο όσο εκεί, ενώ οι τιμές των πάντων είναι αρκετά υψηλές.

Πρόσθεσε και τον τύπο που σταματάει ξαφνικά, μπλοκάρει τον δρόμο για να μιλήσει στο φιλαράκι του

Δεν είναι για αδύναμους.

Είναι αλήθεια. Αλλά αγαπώ την Ελλάδα και τους ανθρώπους της τόσο πολύ.

Δεν βλέπω καμία διαφορά με τη Σικελία. Αλλά είναι πανέμορφα.

Στην Γερμανία θα το αποκαλούσαμε έγκλημα. Στην Ελλάδα και την Ιταλία είναι απλά καθημερινότητα».

