Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας.

Σύμφωνα με το dikastiko,gr, η τραγωδία εκτυλίχθηκε την ώρα που πραγματοποιούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε δεξαμενή των εγκαταστάσεων. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή από παρακείμενο σωλήνα μεταφοράς προπανίου, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία εκρηκτικού μείγματος. Το θύμα, όπως όλα δείχνουν, ήταν ο ίδιος ο ηλεκτροσυγκολλητής, ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο από το ωστικό κύμα της έκρηξης που προηγήθηκε της πυρκαγιάς.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, επιβεβαίωσε τη σφοδρότητα του συμβάντος. Όπως εξήγησε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία ακολούθησε την αρχική έκρηξη. Η τελευταία προκλήθηκε από την ανάφλεξη εκρηκτικού μείγματος στον χώρο των εργασιών, λόγω της επικινδυνότητας των υλικών που υπήρχαν στο εργοστάσιο.

Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση κινητοποίηση 35 πυροσβεστών με 11 οχήματα και μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ καθοριστική ήταν η συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου.

«Πετάχτηκαν λαμαρίνες στα 500 μέτρα»

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή ώστε προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις εγκαταστάσεις της μονάδας, ενώ θραύσματα και λαμαρίνες εκσφενδονίστηκαν σε ακτίνα εκατοντάδων μέτρων.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο Δήμαρχος Κορίνθου, Νίκος Σταυρέλης, περιέγραψε το μέγεθος της καταστροφής και επιβεβαίωσε την απώλεια του νεαρού εργαζομένου:

«Η έκρηξη ήταν πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα οι λαμαρίνες του εργοστασίου να πεταχτούν σε απόσταση έως και 500 μέτρων από το σημείο. Υπάρχει δυστυχώς ένας νεκρός, ο οποίος είναι νεότατος, ενώ οι υπόλοιποι που βρισκόντουσαν στο σημείο διασώθηκαν. Η φωτιά έχει πλέον σβήσει. Το μόνο που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα αίτια είναι ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε μία από τις δεξαμενές ξιδιού.»

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«Έγινε μία τρομερή έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού, στα Εξαμίλια, της Κορινθίας», λέει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο δήμαρχος Κορινθίων, Νικόλαος Σταυρέλης, προσθέτοντας ότι «η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων».

«Δυστυχώς», όπως σημειώνει, «λόγω της έκρηξης πήρε φωτιά το εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 25χρονος, ενώ άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο την στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ότι «λόγω της φωτιάς η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής», ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, έχει ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη.