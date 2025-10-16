Τραγωδία στα Καμένα Βούρλα: Μητέρα δύο παιδιών αυτοκτόνησε με χάπια - Άφησε σημείωμα εξηγώντας τους λόγους

Νέα τραγωδία σημειώθηκε στη Φθιώτιδα, καθώς μία νέα εργαζόμενη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, έβαλε τέλος στη ζωή της.

Η γυναίκα με καταγωγή από άλλο νομό, εργαζόταν σε ιδιωτική επιχείρηση σε Κοινότητα του Δήμου Καμένων Βούρλων, όπου και διέμενε μόνη της.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το άψυχο κορμί της εντόπισαν αστυνομικοί του ΑΤ Καμένων Βούρλων, το πρωί της Πέμπτης (16/10), έχοντας ειδοποιηθεί από την αδερφή της, η οποία μάταια προσπαθούσε να μιλήσει μαζί της στο τηλέφωνο τις τελευταίες δύο ημέρες.

Είχε αφήσει μάλιστα σημείωμα με το οποίο εξηγούσε τους λόγους που την οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα, με τη χρήση χαπιών.

Για το τραγικό συμβάν, προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Καμένων Βούρλων, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.

