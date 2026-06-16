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Τραγωδία στην Εύβοια με νεκρή 21χρονη - Κατέρρευσε μετά από τσίμπημα σφήκας

H 21χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών, στην Εύβοια, χωρίς τις αισθήσεις της και παρά την προσπάθεια των γιατρών κατέληξε.

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Σφήκα
Σφήκα | Unsplash
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Πρόωρο θάνατο βρήκε μία 21χρονη γυναίκα στην Εύβοια, η οποία κατέρρευσε λίγη ώρα αφότου την τσίμπησε σφήκα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το evima.gr, η νεαρή μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών χωρίς τις αισθήσεις της και δεν κατέστη δυνατό να την επαναφέρουν, παρά τις προσπάθειες. 

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση τόσο στους συγγενείς όσο και στον χώρο του Κέντρου Υγείας, με αποτέλεσμα να κληθεί και η Αστυνομία.

Η σορός της 21χρονης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.

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