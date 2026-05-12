Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Σημείωμα είχε αφήσει η μία 17χρονη που πήδηξε στο κενό μαζί με τη φίλη της

Ένα σημείωμα που βρέθηκε στο σακίδιο του ενός εκ των δύο κοριτσιών που έπεσαν στο «κενό» από ταράτσα σήμερα (12/5) στην Ηλιούπολη. έρχεται να δώσει παραπάνω απαντήσεις με φόντο τους λόγους τους οποίους έκαναν τις δύο κοπέλες να προχωρήσουν σε αυτή την πράξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η τραγωδία, σημειώθηκε στις 12.00 το μεσημέρι σε εξαώροφη πολυκατοικία στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 200. Η μια 17χρονη έχασε τη ζωή της μετά την πτώση. Η άλλη μαθήτρια, εξίσου 17 ετών διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ για αυτοχειρία κάνουν λόγο μέχρι στιγμής οι αρχές. Το σακίδιο, το βρήκαν στην ταράτσα, ανήκει στη μια κοπέλα, και το περιεχόμενο στο σημείωμα εξηγεί τους λόγους της απονενοημένης απόφασής της. Οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι σύμφωνα με όλα τα στοιχεία και το δεύτερο κορίτσι πήδηξε μαζί με την φίλη της στο κενό, αν και δεν έχει βρεθεί ακόμα δικό της σημείωμα.

Διαβάστε επίσης: Σοκάρουν μαρτυρίες για την Ηλιούπολη: «Ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας και έπεσαν»

Όπως έγινε γνωστό, ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα από όπου πήδηξαν στο κενό. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δυο 17χρονες πριν πραγματοποιήσουν την τραγική πράξη τους.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης.

Ηλιούπολη: Οι μαρτυρίες

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, τα δύο κορίτσια ζήτησαν από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας. «Η φίλη μου της λέει "εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε".

Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ, πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα! Πού να φανταστεί εκείνη τώρα γιατί και για ποιο λόγο ήθελαν τα κλειδιά. […] Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός».