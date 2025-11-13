Τραγωδία στο Δαμάσι: Η μαρτυρία της γυναίκας που βρήκε την 49χρονη στον φούρνο

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στο Δαμάσι η είδηση του θανάτου της 49χρονης Ζωής, ιδιοκτήτριας του τοπικού φούρνου, η οποία έχασε τη ζωή της μέσα στο χώρο εργασίας της κάτω από τραγικές συνθήκες.

Η άτυχη γυναίκα, γνωστή στο χωριό για την καλοσύνη και τη ζεστασιά της, βρέθηκε νεκρή το πρωί της Πέμπτης μέσα στο φούρνο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 49χρονη φέρεται να εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα τεμαχισμού και τυποποίησης ζυμαριού, πιθανότατα όταν το φουλάρι της μπλέχτηκε κατά τη διάρκεια καθαρισμού και προετοιμασίας του εξοπλισμού.

Η γυναίκα που την εντόπισε πρώτη, μιλώντας στο TirnavosPress.gr, περιέγραψε συγκλονισμένη τη στιγμή:

«Πήγα όπως κάθε μέρα, γύρω στις 6:15 το πρωί, να πάρω κουλούρια, αλλά ο πάγκος ήταν άδειος. Προχώρησα προς τα μέσα και τη βρήκα γονατιστή μπροστά στο μηχάνημα. Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι κακό είχε συμβεί και βγήκα έξω να φωνάξω βοήθεια». Ένας άντρας που βρέθηκε τυχαία στο σημείο ειδοποίησε μαζί της το ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, χωρίς όμως να μπορέσουν να προσφέρουν βοήθεια. Η 49χρονη ήταν μητέρα δύο παιδιών και, σύμφωνα με τους κατοίκους, είχε πρόσφατα βιώσει την απώλεια της μητέρας της.

Η αδελφή της, που συνήθιζε να τη βοηθά καθημερινά στο φούρνο, εκείνη τη μέρα απουσίαζε.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε», ανέφερε με δάκρυα στα μάτια γειτόνισσα της άτυχης γυναίκας.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.