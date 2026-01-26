Τρίκαλα: Στο μικροσκόπιο οι καταθέσεις εργαζομένων και του φύλακα - Πώς μπορεί να προκλήθηκε η έκρηξη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της φονικής έκρηξης και της εκτεταμένης πυρκαγιάς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01) στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία των αρχών, η έκρηξη φαίνεται να προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Εργαζόμενη που κατέθεσε στους ερευνητές ανέφερε ότι σημειώθηκε αιφνίδια έκρηξη, χωρίς να έχει προηγηθεί φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στη συνέχεια. Τη μαρτυρία αυτή φέρονται να επιβεβαιώνουν προφορικά και άλλοι εργαζόμενοι, καθώς και ο φύλακας της επιχείρησης, των οποίων οι καταθέσεις αναμένονται.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Με βάση τα έως τώρα ευρήματα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από διαρροή στις εσωτερικές σωληνώσεις παροχής προπανίου που τροφοδοτούν τους φούρνους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αξιωματικών, πιθανή σπίθα, θερμή εστία ή ακόμη και το άναμμα ενός διακόπτη θα μπορούσε να προκαλέσει ταχεία μετάδοση φλόγας μέσω των σωληνώσεων, οδηγώντας σε εσωτερική έκρηξη στους φούρνους και τις εγκαταστάσεις.

Οι δύο εξωτερικές δεξαμενές προπανίου, χωρητικότητας 9.000 λίτρων η καθεμία, εντοπίστηκαν ανέπαφες, καθώς η ροή του καυσίμου ήταν προς το εσωτερικό του εργοστασίου και δεν επηρεάστηκαν από το ωστικό κύμα.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στα Τρίκαλα: Η μειωμένη βάρδια, το διάλειμμα των εργαζομένων και η μακάβρια διαδικασία ταυτοποίησης

Παράλληλα, εξετάζεται και το ακραίο σενάριο έκρηξης από νέφος σκόνης αλευριού ή ζάχαρης, καθώς –όπως επισημαίνεται– συσσώρευση 50 έως 60 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο, σε συνδυασμό με σπινθήρα, μπορεί να προκαλέσει ισχυρή έκρηξη.

Τα αρμόδια στελέχη έχουν ήδη συλλέξει και ελέγχουν τα έγγραφα που προσκόμισε η επιχείρηση, σχετικά με τα συστήματα πυρασφάλειας, καθώς και με τις εγκαταστάσεις παροχής και αποθήκευσης προπανίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται όσα προβλέπονται. Έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν επίσης στις εξόδους διαφυγής και στα συστήματα ανίχνευσης διαρροών προπανίου.

Αύριο το πρωί αναμένεται να ξεκινήσει η απομάκρυνση τμημάτων των εγκαταστάσεων που κατέρρευσαν, ώστε να εντοπιστούν κρίσιμα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση των αιτίων της έκρηξης.

Διαβάστε ακόμα: Τρίκαλα: Βίντεο την στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, δήλωσε ότι κατά τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί το περασμένο καλοκαίρι στη βιομηχανία είχαν διαπιστωθεί προβλήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξόδους διαφυγής και τα συστήματα ανίχνευσης πιθανών διαρροών υγραερίου.

Το χρονικό

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 04:00 σε πτέρυγα του εργοστασίου, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, όταν στον χώρο βρίσκονταν 13 εργαζόμενοι. Οι οκτώ κατάφεραν να απομακρυνθούν, ενώ πέντε γυναίκες εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Συνολικά επτά άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας πυροσβέστης, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων κατέρρευσε. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο, ομάδες της 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, drone και βοηθητικά οχήματα, με τη συνδρομή υδροφόρων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Η ταυτοποίηση

Οι σοροί τεσσάρων εργαζόμενων έχουν ήδη ανασυρθεί και μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για νεκροψία – νεκροτομή, ενώ οι συγγενείς κλήθηκαν για τη διαδικασία της ταυτοποίησης. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και της πέμπτης εργαζόμενης που έχασε τη ζωή της.