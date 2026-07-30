Τροχαίο στη Χαλκιδική: Αποσωληνώθηκε η 7χρονη - Αισιοδοξία για την πορεία της

Η 7χρονη, που έχασε τους γονείς και το αδελφάκι της στο τροχαίο δυστύχημα στην Χαλκιδική, κερδίζει τη μάχη για τη ζωή.

Το παιδί, όπως μεταφέρει το OPEN, αποσωληνώθηκε από τους γιατρούς στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και έχει μεταφερθεί στην παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου, όπου παραμένει υπό στενή παρακολούθηση.

Μετά το τροχαίο, η 7χρονη είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο όπου και διασωληνώθηκε.

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Οι γιατροί την υπέβαλαν σε δύο επεμβάσεις και μετά από περίπου δύο εβδομάδες υπάρχουν θετικά νέα για την υγεία της.

Στο πλευρό της είναι η θεία της, η οποία είχε φύγει για μερικές μέρες για τη Μολδαβία προκειμένου να παραστεί στην κηδεία των γονιών της και του 6 μηνών βρέφους της οικογένειας.

Υπενθυμίζεται πως επέβαιναν σε όχημα το οποίο είχε μετωπική σύγκρουση με βυτιοφόρο στην περιοχή της Μεταμόρφωσης στη Χαλκιδική.

Ο πατέρας και η 7χρονη ανασύρθηκαν ζωντανοί από το όχημα, αλλά εκείνος δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή.