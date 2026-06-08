Ύποπτος και για δεύτερο φόνο ο Τζέιμς Νταλαμάγκας: Τι εκτιμούν οι Αρχές της Αυστραλίας

Νέες διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνει η υπόθεση του Τζέιμς Δαλαμάγκα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος και με δεύτερη κατηγορία ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία.

Οι ο, η οποία είχε σημειωθεί το 1997.

Όπως μεταδόθηκε από τις εμπομπές «Αποκαλύψεις» και «Live News», το θύμα είχε δεχθεί πέντε πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, με τον δράστη να παραμένει άγνωστος μέχρι σήμερα. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι ερευνητές φέρεται να οδηγούν σε πιθανή εμπλοκή του Δαλαμάγκα στην υπόθεση.

Ο 55χρονος, που συνελήφθη πρόσφατα στο Αίγιο έπειτα από πολυετή αναζήτηση, απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή τόσο στη συγκεκριμένη όσο και στις υπόλοιπες υποθέσεις που του αποδίδονται.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του στην Αυστραλία, επικαλούμενος το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται έχουν παραγραφεί.