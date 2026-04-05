Vegan ακτιβιστές σε διαμαρτυρία στο Σύνταγμα ενόψει Πάσχα: «Σφάζονται εκατομμύρια μωρά αρνιά»

Σε μια συμβολική διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας προχώρησαν σήμερα vegan ακτιβιστές της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας «Νέμεσις», εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη μαζική σφαγή αμνοεριφίων ενόψει του Πάσχα.

Οι vegan ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος, κρατώντας πλακάτ με μηνύματα όπως «Η σφαγή δεν είναι αγάπη» και «Ήρθε η ώρα να δούμε τα ζώα ως άτομα», προσελκύοντας το ενδιαφέρον των περαστικών που έκαναν την κυριακάτικη βόλτα τους.

Vegan ακτιβιστές: «Μια σιωπηλή κραυγή απέναντι στην παράδοση»

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η δράση δεν είχε χαρακτήρα «παράστασης» αλλά αποτελούσε μια διαμαρτυρία ενάντια στην κανονικοποίηση της βίας.

«Ήταν μια σιωπηλή κραυγή απέναντι στη σφαγή εκατοντάδων χιλιάδων ζώων στο όνομα μιας παράδοσης. Θελήσαμε να υπενθυμίσουμε ότι το Πάσχα, όπως και κάθε γιορτή, δεν χρειάζεται να βασίζεται στον πόνο και το αίμα.

Αρνιά και κατσίκια – μωρά ζώα 4-5 εβδομάδων – σφάζονται μαζικά, με θρησκευτική κάλυψη και κοινωνική αποδοχή», αναφέρει μεταξύ άλλων η Νέμεσις, θέτοντας το ερώτημα: «Μπορεί η αγάπη να στηρίζεται στον θάνατο;».

«Κάθε χρόνο σφάζονται πάνω από δύο εκατομμύρια μωρά, αρνάκια και κατσικάκια - Αυτό το έθιμο δεν πρέπει να υφίσταται»

Η Άννα, φωτογράφος και μέλος της ομάδας των βίγκαν ακτιβιστών, μίλησε στο Orange Press Agency για τους στόχους της παρέμβασης, εστιάζοντας στα δικαιώματα των ζώων και την ανάγκη αλλαγής της κοινωνικής αντίληψης.

«Ήρθαμε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε. Είμαστε βίγκαν ακτιβιστές και είμαστε κατά των σφαγών του Πάσχα. Για το έθιμο αυτό σφάζονται πάνω από δύο εκατομμύρια μωρά, αρνάκια και κατσικάκια. Είμαστε εδώ για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό το έθιμο δεν πρέπει να υφίσταται άλλο, γιατί υπάρχουν θύματα. Τα ζώα έχουν δικαίωμα στη ζωή και στην αυτονομία του σώματός τους, όπως έχουμε και εμείς οι άνθρωποι» σημειώνει.