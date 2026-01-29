Έφτασε στη Ρουμανία το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ το οποίο θα παραλάβει τους δύο τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ για να τους επαναπατρίσει. Ο τρίτος τραυματίας υποβλήθηκε σε σοβαρή επέμβαση το βράδυ της Τετάρτης (28/01) και αναμένεται να διακομισθεί στην Ελλάδα σε δεύτερο χρόνο.

Εντός της ημέρας αναμένεται να φτάσουν και οι σοροί των επτά νεαρών που σκοτώθηκαν στο φονικό τροχαίο.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας και οι τραυματίες έχουν ήδη παραληφθεί από ασθενοφόρα που θα τους μεταφέρουν στο αεροδρόμιο για να αναχωρήσουν.

Η πτήση για τη Θεσσαλονίκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις ώρες και οι δύο τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για εξετάσεις και νοσηλεία.

Στις εικόνες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ φαίνεται η έξοδος από το νοσοκομείο του 20χρονου Κώστα, ο οποίος έχει τραυματιστεί στο κεφάλι. Ο δεύτερος τραυματίας που έρχεται στην Ελλάδα είναι ο 28χρονος Μάριος.

Ένας επίσης 20χρονος (Κώστας), ο οποίος εγχειρίστηκε χθες, δεν πετά σήμερα για τη Θεσσαλονίκη.

«Έχει χτυπήσει στο κεφάλι. Είναι σοκαρισμένος, όπως είμαστε και όλοι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Οδεύουμε προς το καλύτερο. Να ευχηθούμε συλλυπητήρια στις υπόλοιπες οικογένειες. Έχει ο Θεός», δήλωσε ο πατέρας του 20χρονου.

Η κατάσταση υγείας του τρίτου τραυματία

Η πρέσβειρα της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Γραμματίκα, παρείχε ενημέρωση σε δημοσιογράφους που βρέθηκαν έξω από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα όπου νοσηλεύονταν τα θύματα της τραγωδίας.

Η κα Γραμματίκα μίλησε με κάθε έναν από τους τραυματίες, πριν αναχωρήσουν τα ασθενοφόρα και στη συνέχεια έκανε δηλώσεις στις κάμερες.

«Δεν είναι η καλύτερη μέρα για δηλώσεις» σημείωσε, εμφανώς αναστατωμένη. Αφού δήλωσε ευγνώμων για τη βοήθεια που έχει λάβει από τις ρουμανικές και ελληνικές Αρχές για να συντονιστεί αυτή η επιστροφή, ενημέρωσε πως «τα δύο αυτά παιδιά είναι σε καλή κατάσταση».

Όσον αφορά στον τρίτο, που είναι πολυταυματίας, ενημέρωσε πως χθες το βράδυ υποβλήθηκε σε έκτακτη επέμβαση, η οποία διήρκεσε αρκετά λόγω της σοβαρότητάς της.

Είναι σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια, αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να μπορέσουν οι Αρχές να κινήσουν τη διαδικασία επιστροφής του στην Ελλάδα.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενημέρωσε πως οι γιατροί στην Τιμισοάρα είχαν δώσει από χθες το «πράσινο φως» να γίνει μεταφορά και του τρίτου τραυματία, ωστόσο το ΕΚΑΒ ζήτησε να περιμένουν τουλάχιστον 24 ώρες ώστε να αντιμετωπιστεί περίπτωση τυχόν επιπλοκής.

«Οι γιατροί του νοσοκομείου στην Τιμισοάρα είχαν δώσει την άδεια να πάρουμε από χθες τους τραυματίες, όμως η ομάδα του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επέμενε ότι για τον πολυτραυματία θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 24 ώρες μήπως τυχόν και προκύψει κάποια επιπλοκή και έτσι ορίσαμε τη διακομιδή για σήμερα το πρωί. (...) Όπως αποδείχθηκε, είχαν δίκιο. Χθες εμφάνισε επιπλοκή και για την οποία χειρουργήθηκε» είπε, ειδικότερα.

Σημείωσε πως έχει κατάγματα σε πολύ ευαίσθητα σημεία, όπως στον αυχένα, όπου και έγινε η επέμβαση χθες, αλλά «δεν έχει καμία νευρολογική ζημιά» και «θα κινείται κανονικά» όταν επουλωθούν οι πληγές του.

Εντός της ημέρας ο επαναπατρισμός των σορών

Όσον αφορά στις σορούς, η ίδια επεσήμανε πως «ολοκληρώνονται οι διαδικασίες που ήταν δύσκολες».

«Μέχρι το απόγευμα, το βράδυ, θα έχει γίνει η διακομιδή και ο επαναπατρισμός τους».

Πατέρας του ενός εκ των τραυματιών, που βρέθηκε στο σημείο ανέφερε πως το παιδί του έχει χτυπήσει στο κεφάλι και η κατάσταση είναι δύσκολη.

