Ξεσπά ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα: «Αν έκαναν τη δουλειά τους οι αστυνομικοί, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή»

Η εισαγγελική πρόταση για τον θάνατο της Κυριακής Γρίβα, προτείνει στο συμβούλιο, οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της να παραπεμφθούν σε δίκη. Ο πατέρας της Κυριακής, Θανάσης Γρίβας σχολίασε τη σημερινή απόφαση και τοποθετήθηκε για τους κατηγορούμενους.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», στον ANT1, τόνισε ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι δεν έκαναν το καθήκον τους όπως ισχυρίζονται και ότι αν είχαν ενεργήσει σωστά, η κόρη του θα ήταν ζωντανή.

«Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί αν έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Δεν θα ήμασταν τώρα, ούτε στα κανάλια, ούτε στα δικαστήρια ούτε πουθενά. Θα ήμουν με την κόρη μου. Με τις αγκαλιές μας και τις αγάπες μας.

Αυτή της στιγμή μας είπαν ότι έκαναν το καθήκον τους. Ποιο είναι το καθήκον τους και πού είναι η κόρη μου; Εφόσον είπαν ότι έκαναν όλες τις σωστές ενέργειες.

Και τώρα τα ρίχνει ο ένας στον άλλον. '' Όχι δεν φταίω εγώ, φταίει ο φρουρός''. Είναι η επόπτρια που δεν ξέρω πάλι που τα ρίχνει, τον επόπτη στον τηλεφωνητή..

Επιτρέπεται να πηγαίνει ένα κοριτσάκι στο τμήμα και να λέει θέλω βοήθεια και να της λένε πάρε εδώ, και να την παραπέμπουν σε αυτό τον τηλεφωνητή; που προσβάλλει και τον κλάδο των ταξιτζίδων;

Που έχουμε δει πολλές φορές οι ταξιτζίδες τι έχουν κάνει σε έγκυες, σε πολλά, ατυχήματα, σε πολύ κόσμο. Ντροπή και αίσχος, για το Ελληνικό Σώμα με αυτούς του αστυνομικούς - αγκάθια όπως σας είπε και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα.