Στον Άρειο Πάγο βρέθηκε σήμερα, Δευτέρα (06/07), ο Αντώνης Σαμαράς προκειμένου να ζητήσει πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.

Ειδικότερα, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετική αίτηση.

Σε αυτή, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι έχει κατ΄επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση που εκδόθηκε από πλευράς του: «Ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον κ. εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ 'επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα».

Το αίτημα Σαμαρά

«Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα,

Υποβάλλω την παρούσα, αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, υπόθεση η οποία έχει ήδη λάβει ευρεία δημοσιότητα και προκαλεί εύλογη ανησυχία για την εθνική ασφάλεια και την προάσπισή της, για τη λειτουργία των θεσμών και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, εδώ και μήνες έχει καταστεί δημοσίως γνωστό ότι υπήρξα και εγώ προσωπικά στόχος του εν λόγω κατασκοπευτικού λογισμικού.

Το γεγονός της παράνομης παγίδευσής μου το έχω επανειλημμένως αναδείξει μέσω δημόσιων παρεμβάσεών μου. Το έχω θέσει με σαφήνεια θεσμικά από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και μέσα από τον δημόσιο διάλογο, επιμένοντας ότι αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι ή στη σιωπή και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεθοδεύσεων και συγκάλυψης. Στις τοποθετήσεις αυτές, έχω επίσης επισημάνει με ιδιαίτερη έμφαση τους σοβαρότατους κινδύνους που συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια η λειτουργία ενός τέτοιου παράνομου μηχανισμού εντός της ελληνικής επικράτειας, ιδίως σε συνθήκες έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.

Είναι αυταπόδεικτο, ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν καίριες θεσμικές θέσεις συνιστά γεγονός εξαιρετικής θεσμικής και εθνικής βαρύτητας.

Επειδή έχω κατ’ επανάληψη ζητήσει από την Κυβέρνηση να διερευνήσει την περίπτωση της παγίδευσης μου χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

Για τους λόγους αυτούς ζητώ την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής μου με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.»

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Σαμαράς προς Μητσοτάκη: «Πώς έγινε παγίδευσή μου και δεν το κατάλαβε ολόκληρο κράτος;»

Σε τοποθέτησή του στη Βουλή, προ μηνών, ο πρώην πρωθυπουργός είχε θέσει το ερώτημα απευθείας στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Θέλω να σας θέσω μία ερώτηση για το μείζον θεσμικό θέμα των υποκλοπών» είχε αναφέρει.

«Τόσο καιρό, έχει διερευνήσει κάποια κρατική υπηρεσία το γιατί παρακολουθούσαν το τηλέφωνό μου, του μόνου πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας, κάποιοι ιδιώτες;» ρώτησε.

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Ακόμα, συμπλήρωσε ο κ. Σαμαράς, πώς κατέστη δυνατό να συμβεί αυτό και να μην το έχει καταλάβει το κράτος;

«Πώς το κατάφεραν αυτό οι ιδιώτες, κάτω από τη μύτη του ενός ολόκληρου κράτους;» ρώτησε, με νόημα.

«Φαντάζομαι να έχετε διατάξει κάποια σχετική έρευνα, θα περιμένω την απάντηση» είχε καταλήξει τότε.