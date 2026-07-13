Υπόθεση Marfin: «Παιχνίδια» με έωλη δικογραφία καταγγέλλουν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων

Σε μια δυναμική παρέμβαση, λίγες ώρες προτού οι εντολείς τους οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθούν, οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων για τη φονική πυρπόληση του υποκαταστήματος της Marfin παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Άννυ Παπαρρούσου και ο Θανάσης Καμπαγιάννης εξαπέλυσαν δριμύτατη κριτική κατά του κατηγορητηρίου, χαρακτηρίζοντας τα στοιχεία της δικογραφίας εξαιρετικά «ισχνά» και μετέωρα.

Τα δύο «κενά» στοιχεία της δικογραφίας

Οι δύο νομικοί υπογράμμισαν ότι το βάρος της κατηγορίας στηρίζεται αποκλειστικά σε δύο και μόνο άξονες, οι οποίοι δεν προσφέρουν καμία ασφάλεια:

Το email που εστάλη στις αρχές τον περασμένο Απρίλιο και αποτέλεσε το έναυσμα για την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και ένα έγγραφο το οποίο, όπως τονίστηκε, σε καμία περίπτωση δεν καταλήγει σε σαφή ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων προσώπων.

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Αναλύοντας την έκθεση της ΔΕΕ, ο κ. Καμπαγιάννης επεσήμανε ότι χρησιμοποιήθηκε ένα εξειδικευμένο πρωτόκολλο βασισμένο σε αμερικανικά πρότυπα. Το συγκεκριμένο εργαλείο, ωστόσο, αδυνατεί να προσεγγίσει την ανώτερη βαθμίδα της «ισχυρής ταυτοποίησης προσώπων». Αντίθετα, περιορίζεται πολύ χαμηλότερα, στη μέση της σχετικής κλίμακας, γεγονός που παραπέμπει σε μια μέτρια και παντελώς επισφαλή αναγνώριση.

«Με αυτόν τον τρόπο στήνονται παιχνίδια με κινητά αντικείμενα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καμπαγιάννης.

Ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου την Τρίτη η 46χρονη για το αίτημα έκδοσης στην Ελλάδα

Η46χρονη Ελληνίδα συνελήφθη τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών, επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA).

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων (National Extradition Unit - NEU). Η 46χρονη, όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, καταζητείτο από τις ελληνικές αρχές για υπόθεση που αφορά επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε υποκατάστημα τράπεζας στην Αθήνα το 2010.

Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου, ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της, καταλήγει η δήλωση της NCA στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.