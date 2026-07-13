Υπόθεση Marfin: Τα δύο σετ φωτογραφιών που «έδωσαν» τους συλληφθέντες - Από την Ικαρία στα επεισόδια

Δύο φωτογραφικά αρχεία, που φέρεται να αποτυπώνουν τους πέντε δράστες που ενεπλάκησαν στην φονική εμπρηστική επίθεση του 2010 σε υποκατάστημα της Marfin, βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων, 16 χρόνια μετά.

Η έρευνα στηρίχθηκε στη σύγκριση των δύο διαφορετικών αρχείων. Το πρώτο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε έξι από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό βόμβες μολότοφ.

Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αποτελούν βασικό τμήμα της δικογραφίας και αντιπαραβλήθηκαν με ένα δεύτερο αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, πιθανόν στην Ικαρία.

Υπόθεση Marfin - Το προφίλ των φερόμενων δραστών

Το αρχείο αυτό κατασχέθηκε το 2020 από την Αντιτρομοκρατική και στις φωτογραφίες του οι ύποπτοι εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ο ένας από τους δύο διωκόμενους, ηλικίας 42 ετών, είναι το άτομο με το κόκκινο μαντίλι στο πρόσωπο. Η αστυνομία αναφέρει ότι η ταυτοποίησή του δεν βασίζεται μόνο στον σωματότυπο και τα παπούτσια του, αλλά κυρίως σε επίκτητα χαρακτηριστικά του σακιδίου που φέρεται να έφερε, όπως οι σκουριές στο φερμουάρ, οι οποίες, δεν είναι εύκολα διακριτές με γυμνό μάτι.

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Κατά την ΕΛ.ΑΣ., το ίδιο σακίδιο εμφανίζεται τόσο στις φωτογραφίες των διακοπών του 2009 όσο και σε εκείνες από την ημέρα των επεισοδίων.

Ο δεύτερος συλληφθείς είναι ένας ψηλός άνδρας με ανοιχτόχρωμο καπέλο και γυαλιά μυωπίας. Η ταυτοποίησή του αποδίδεται στο καπέλο και τα γυαλιά, κυρίως όμως σε ένα κόκκινο σύμβολο πανκ συγκροτήματος που είναι ζωγραφισμένο στην τσάντα του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ίδια τσάντα με τη χαρακτηριστική ζωγραφιά εμφανίζεται τόσο στις φωτογραφίες των διακοπών του 2009 όσο και στις φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων.

Για την 46χρονη, τα στοιχεία που επικαλείται η αστυνομία είναι πιο περιορισμένα, καθώς η αναγνώριση βασίζεται στον σωματότυπο και τα μαλλιά της και όχι σε κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Όσον αφορά τον ψηλό άνδρα που αναφέρεται στη δικογραφία ως «ύποπτος Νο 8», υπάρχει φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται να σπάει την τζαμαρία της τράπεζας, στοιχείο που δεν προκύπτει για τους άλλους δύο κατηγορούμενους.

Marfin - Τα δύο «κενά» της δικογραφίας

Οι δύο συνήγοροι υπογράμμισαν ότι το βάρος της κατηγορίας στηρίζεται αποκλειστικά σε δύο και μόνο άξονες, οι οποίοι δεν προσφέρουν καμία ασφάλεια:

Το email που εστάλη στις αρχές τον περασμένο Απρίλιο και αποτέλεσε το έναυσμα για την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και ένα έγγραφο το οποίο, όπως τονίστηκε, σε καμία περίπτωση δεν καταλήγει σε σαφή ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων προσώπων.

Αναλύοντας την έκθεση της ΔΕΕ, ο κ. Καμπαγιάννης επεσήμανε ότι χρησιμοποιήθηκε ένα εξειδικευμένο πρωτόκολλο βασισμένο σε αμερικανικά πρότυπα. Το συγκεκριμένο εργαλείο, ωστόσο, αδυνατεί να προσεγγίσει την ανώτερη βαθμίδα της «ισχυρής ταυτοποίησης προσώπων». Αντίθετα, περιορίζεται πολύ χαμηλότερα, στη μέση της σχετικής κλίμακας, γεγονός που παραπέμπει σε μια μέτρια και παντελώς επισφαλή αναγνώριση.

«Με αυτόν τον τρόπο στήνονται παιχνίδια με κινητά αντικείμενα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καμπαγιάννης.