Ζάκυνθος: «Το ΔΙΚΕΠΑΖ έχει λάβει πάνω από 30 mails για υιοθεσία του σκύλου»

Ο υπεύθυνος του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ), Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του σκύλου που δάγκωσε θανάσιμα τον 2χρονο Λίο στη Ζάκυνθο, περιέγραψε το ζώο ως «το πιο απαθές σκυλί» που έχει συναντήσει.

Όπως ανέφερε, η ζήτηση για την υιοθεσία του ζώου είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με περισσότερα από 30 e-mails ενδιαφερόμενων να έχουν ήδη φτάσει στο ΔΙΚΕΠΑΖ.

Ο κ. Γουρδομιχάλης τόνισε ότι τηρήθηκε πλήρως το πρωτόκολλο για την αξιολόγηση του σκύλου: «Μου ήρθε αίτημα από τον δήμαρχο να εξετάσουμε τι θα γίνει. Οι γιατροί διενήργησαν εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν η επιθετικότητα οφείλεται σε πρόβλημα υγείας, κακοποίηση ή κάτι άλλο. Το σκυλί ήταν ατσιπάριστο, αδέσποτο, και ανήκει στον δήμο Ζακύνθου, που θα λάβει την τελική απόφαση», δήλωσε στο ΣΚΑΪ.

«Το πιο απαθές σκυλί»

Η διαδικασία αξιολόγησης συνεχίζεται: «Το σκυλί εξετάζεται από επιτροπή, κτηνίατρο και εκπαιδευτή. Θα στείλω το πόρισμα στον δήμο και η 5μελής επιτροπή θα αποφασίσει για την τύχη του», εξήγησε ο ίδιος.

Ο κ. Γουρδομιχάλης υπογράμμισε ότι πρόκειται για ζώο με εντελώς ασυνήθιστη συμπεριφορά: «Δεν έχω ξαναδεί τόσο απαθές ζώο. Έχουμε δεχθεί 60.000 ζώα και ποτέ άλλοτε δεν έχω συναντήσει σκύλο με τέτοια απάθεια — δεν δείχνει φόβο, χαρά ή επιφυλακτικότητα. Η συμπεριφορά του προβληματίζει έντονα».

Αιχμές προς γονείς και αυθαίρετα καταφύγια

Ο υπεύθυνος του ΔΙΚΕΠΑΖ άφησε αιχμές προς τους γονείς του παιδιού, αλλά και προς όσους διατηρούν αυθαίρετα καταφύγια ζώων με την ανοχή της πολιτείας:

«Το ζώο βρισκόταν σε αυθαίρετο καταφύγιο. Ο νόμος για τις αυθαίρετες κατασκευές καταφυγίων ψηφίστηκε το 2021, αλλά με διαδοχικές τροπολογίες παίρνει συνεχώς παρατάσεις. Η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη. Αυτό το ζώο ζούσε απομονωμένο σε μια αυθαίρετη μονάδα χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες».

Παράλληλα περιέγραψε τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν σε πολλές αντίστοιχες εγκαταστάσεις:

«Πόσα ζώα έχουν πεθάνει φέτος σε τέτοιες κατασκευές; Λαμαρίνες μέσα στη ζέστη, φράχτες από κοτέτσια, ζώα που τρώνε και αφοδεύουν στον ίδιο χώρο. Δεν τηρείται κανένα πρωτόκολλο, ενώ δίνονται συνεχώς παρατάσεις για να λειτουργούν αυτά τα καταφύγια».