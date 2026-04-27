Η NASA θέλει να ανάψει φωτιά στη Σελήνη; Πώς μπορεί να γίνει αυτό

Όχι ότι υπάρχει κάποιο πευκοδάσος για να καεί εκεί επάνω, αλλά η πρόσφατη αποκάλυψη πως η NASA θέλει να ανάψει πειραματικά μία φωτιά στη Σελήνη, εγείρει απορίες για τον σκοπό του εγχειρήματος.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος των ΗΠΑ, θέλει να διεξάγει ένα επί τόπου «πείραμα» για διαπιστώσει τι θα συνέβαινε κατά τη διάρκεια τυχόν καταστροφής σε μελλοντικές σεληνιακές αποστολές.

Από όλους τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι αστροναύτες όταν ταξιδεύουν στο αφιλόξενο κενό του διαστήματος, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η φωτιά είναι ένας από τους πιο τρομακτικούς.

Το πείραμα με τη φωτιά και η προετοιμασία της NASA

Αυτό συμβαίνει επειδή η φωτιά δεν συμπεριφέρεται, σε περιβάλλοντα χαμηλής βαρύτητας, όπως η Σελήνη ή o Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS), με τον τρόπο που θα αναμέναμε να συμπεριφέρεται στη Γη.

Διαβάστε ακόμα: Η απάντηση στην πιο αυστηρή χώρα της ΕΕ για τις αμβλώσεις είναι... δεκαπέντε μαύρα κουτιά

Αυτό σημαίνει ότι υλικά που δεν είναι εύφλεκτα στη Γη μπορούν στην πραγματικότητα να καούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο διαστημικό κενό.

Οι ερευνητές της NASA προτείνουν τη διεξαγωγή της πρώτης δοκιμής ευφλεκτότητας στην επιφάνεια της Σελήνης, με προγραμματισμένη ημερομηνία εκτόξευσης αργότερα φέτος.

Τέσσερα δείγματα καυσίμου θα τοποθετηθούν σε σφραγισμένο θάλαμο και θα αποσταλούν στη Σελήνη ως μέρος μιας μη επανδρωμένης Εμπορικής Υπηρεσίας Σεληνιακού Ωφέλιμου Φορτίου (CLPS).

Αυτά τα κομμάτια υλικού θα αναφλεγούν στη συνέχεια, ενώ κάμερες και άλλοι αισθητήρες θα παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο εξαπλώνεται η φλόγα και πόσο οξυγόνο καταναλώνει.

Καθώς η NASA προετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη το 2028 με την αποστολή Artemis IV, οι επιστήμονες λένε ότι αυτές οι δοκιμές θα είναι κρίσιμες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των αστροναυτών.

Σελήνη: Το τέλειο...προσάναμμα

Οι επιστήμονες θέλουν να ανάψουν φωτιά στη Σελήνη για να δουν πώς θα εξαπλωθεί μια φλόγα σε περίπτωση καταστροφής κατά τη διάρκεια μιας σεληνιακής προσελήνωσης.

Στη Γη, το σχήμα και η εξάπλωση μιας πυρκαγιάς καθορίζονται από την επίδραση των ρευμάτων αέρα και της βαρύτητας. Αλλά εκτός της βαρυτικής επιρροής του πλανήτη, αυτοί οι παράγοντες είναι εντελώς διαφορετικοί.

Η βαρύτητα σημαίνει ότι ο ζεστός, λιγότερο πυκνός αέρας ανεβαίνει μακριά από τη φλόγα, προσελκύοντας δροσερό, πλούσιο σε οξυγόνο αέρα στη βάση.

Αυτή η διαδικασία μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε ένα φαινόμενο γνωστό ως «blowoff», κατά το οποίο το ρεύμα αέρα σβήνει από μόνο του μία ασθενή φωτιά που το προκαλεί.

Διαβάστε ακόμα: Τι όνειρα βλέπουμε πριν πεθάνουμε - Η αποκαλυπτική έρευνα για τις τελευταίες στιγμές

Στη Σελήνη όμως, όπου η βαρύτητα είναι μόνο το ένα έκτο από αυτή της Γης, αυτή η διαδικασία συμβαίνει πολύ πιο αργά.

Αυτό σημαίνει ότι η ροή οξυγόνου μπορεί να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να ανάψει μια μικρή φλόγα, αλλά όχι τόσο γρήγορη ώστε η φωτιά να σβήσει.

Στην πραγματικότητα, ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι η βαρύτητα της Σελήνης μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένα σχεδόν τέλειο περιβάλλον για την έναρξη πυρκαγιών, με την απαιτούμενη συγκέντρωση οξυγόνου στο απόλυτο ελάχιστο.

Δεδομένου ότι οι αστροναύτες στη Σελήνη θα ζουν σε ενδιαιτήματα γεμάτα οξυγόνο σε πιέσεις κοντά σε αυτές που υπάρχουν στη Γη, οι πυρκαγιές σε ένα σεληνιακό φυλάκιο ή σε διαστημόπλοια προσεδάφισης αποτελούν πραγματικό κίνδυνο.

Αυτό είναι σημαντικό επειδή τα υλικά μπορούν στην πραγματικότητα να είναι πιο εύφλεκτα στο διάστημα και η NASA έχει μόνο περιορισμένους τρόπους για να το δοκιμάσει αυτό στη Γη.

NASA: Η «Αχίλλειος πτέρνα» της πυρασφάλειας

Στην εργασία τους , ο Δρ. Paul Ferkul, του Ερευνητικού Κέντρου Glenn της NASA, και οι συν-συγγραφείς του γράφουν: «Πρώιμα αριθμητικά και πειραματικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι η σεληνιακή βαρύτητα θα μπορούσε να είναι πιο επικίνδυνη».

Ένα μεγάλο πρόβλημα για τις προσπάθειες πυρασφάλειας της NASA είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί πώς εξαπλώνεται η φωτιά σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Προς το παρόν, ο οργανισμός βασίζεται σε μια δοκιμή γνωστή ως NASA–STD–6001B για να διαπιστώσει εάν τα υλικά είναι ασφαλή για χρήση σε αποστολές.

Ωστόσο, αυτό δεν αποτυπώνει πρακτικά την πραγματικότητα του πώς καίγονται τα υλικά στο διάστημα.

Τέτοιες π΄ροσφατες προσομοιώσεις έχουν αποκαλύψει παράξενα φυσικά φαινόμενα που η NASA δεν περίμενε προηγουμένως, όπως φλόγες που εξαπλώνονται προς την αντίθετη κατεύθυνση της ροής του αέρα και καίγονται θερμότερα σε λεπτότερα υλικά.

Αυτά τα ασυνήθιστα αποτελέσματα ήταν αρκετά για να πείσουν τους επιστήμονες της NASA ότι χρειάζονταν μια πιο σαφή εικόνα για το τι θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς σε μια σεληνιακή αποστολή.