Οι αράχνες που ζουν στον βυθό της θάλασσας και «φρενάρουν» την κλιματική αλλαγή

Το μεθάνιο είναι ένα αέριο του θερμοκηπίου, δεκάδες φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα, και καταστροφικό για τη γήινη ατμόσφαιρα, αλλά για ένα νέο είδος από αράχνες, δεν είναι παρά το «πρωινό» τους.

Στα αβυσσαλέα βάθη του ωκεανού, το αέριο αυτό αποτελεί μια θρεπτική τροφή για μερικά από τα πιο μυστηριώδη πλάσματα του κόσμου, σύμφωνα με νέα έρευνα που μοιράζεται το CNN.

Επιστήμονες λένε ότι ανακάλυψαν τρία προηγουμένως άγνωστα είδη θαλάσσιας αράχνης στα ανοικτά της δυτικής ακτής των ΗΠΑ, τα οποία θα μπορούσαν να συνεργάζονται με βακτήρια για να ευδοκιμήσουν, αναπλέοντας μεθάνιο αντί οξυγόνου.

Οι αράχνες που αψηφούν τους «κανόνες»

Το μεθάνιο εκλύεται σε μεγάλες ποσότητες από το υπέδαφος στον πυθμένα της θάλασσας, σε συγκεκριμένα θαλάσσια ενδιαιτήματα, όπου είναι τόσο άφθονο, ώστε οι μορφές ζωής έχουν προσαρμοστεί για να το αξιοποιούν στο έπακρο.

Οι αράχνες της θάλασσας βρίσκονται σε μία συμβιωτική σχέση με συγκεκριμένα βακτήρια, που διαβιούν στον εξωσκελετό τους, και σε αντάλλαγμα, τα μικρόβια μετατρέπουν το πλούσιο σε άνθρακα μεθάνιο σε σάκχαρα και λίπη που μπορούν να φάνε οι αράχνες, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Όπως ακριβώς θα τρώγατε αυγά για πρωινό, η θαλάσσια αράχνη γλείφει την επιφάνεια του σώματός της και καταβροχθίζει όλα αυτά τα βακτήρια για τροφή», δήλωσε η Shana Goffredi, καθηγήτρια και πρόεδρος βιολογίας στο Occidental College στο Λος Άντζελες.

Οι αράχνες αυτές μάλιστα, του γένους Sericosura, εξαρτώνται σε τέτοιο βαθμό από αυτά τα βακτήρια που, σε αντίθεση με τους «συγγενείς» τους στη στεριά, έχουν χάσει κάθε ικανότητα να κυνηγούν και να συλλαμβάνουν θηράματα.

Το μόνο που έχουν να κάνουν, είναι να προσφέρουν καταφύγιο στα βακτήρια που χωνεύουν τα βλαβερά αέρια τους βυθού, και να «τσιμπάνε» μερικά πού και πού.

Πώς βοηθούν οι αράχνες στην κλιματική αλλαγή

Είναι πιθανό οι αράχνες αυτές και τα βακτήριά τους να παίζουν κρίσιμο ρόλο στην αποτροπή της ανόδου του μεθανίου στην ατμόσφαιρα της Γης, απαγορεύοντάς του να επιδεινώνει την υπερθέρμανση του πλανήτη.

«Ενώ η βαθιά θάλασσα μοιάζει πολύ μακριά, όλοι οι οργανισμοί είναι αλληλένδετοι. Παρόλο που είναι μικροί, αυτά τα ζώα έχουν μεγάλο αντίκτυπο σε αυτό το περιβάλλον», είπε ο Goffredi. «Δεν μπορούμε ποτέ να ελπίζουμε ότι θα (χρησιμοποιήσουμε) βιώσιμα τους ωκεανούς αν δεν τους κατανοήσουμε πραγματικά».

Το φως από τον ήλιο δεν φτάνει στο οικοσύστημα βαθέων υδάτων όπου κατοικεί το πρόσφατα περιγραφόμενο είδος αράχνης Sericosura.

Για να επιβιώσουν σε αυτό το σκοτεινό περιβάλλον, τα μικρόβια εξελίχθηκαν ώστε να χρησιμοποιούν χημικές ουσίες - αντί για το ηλιακό φως - για ενέργεια, εξήγησε η θαλάσσια βιολόγος Νικόλ Ντουμπιλιέ.

Ενώ αυτά τα είδη Sericosura είναι οι πρώτες θαλάσσιες αράχνες που πιάστηκαν να τρέφονται με μικρόβια που τροφοδοτούνται με μεθάνιο, άλλα πολλά άλλα ζώα της αβύσσου, όπως οι σωληνοσκώληκες και τα σφουγγάρια, είναι γνωστό ότι ακολουθούν την ίδια «δίαιτα».