Τελικά υπάρχει «κβαντική ιατρική»; Εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών απαντά στο Reader

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, πολλά είναι τα ερωτήματα που έχουν προκύψει για τους δύο γιατρούς στην κλινική όπου ο καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή. Ανάμεσα τους, και το πτυχίο της Ιωάννας Γάκα, από ιδιωτικό ίδρυμα στη Χονολουλού με τον τίτλο της «Κβαντικής Ιατρικής».

Για να κατανοήσει κανείς καλύτερα την έννοια του ίδιου του «κβαντικού», ένας απλός ορισμός που δίδεται αναφέρει ότι σημαίνει ότι η ενέργεια ή η ύλη δεν ρέει συνεχόμενα «σαν νερό», αλλά έρχεται σε μικρά, συγκεκριμένα «πακέτα» που ονομάζονται κβάντα.

Για τον όρο, τοποθετήθηκε τόσο η ιατρική κοινότητα, όσο και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, οι οποίοι τον χαρακτήρισαν μεταξύ άλλων «ανυπόστατο».

Το Reader επικοινώνησε με τον Νίκο Παπαδημητρίου, ειδικό γραμματέα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για μια παραπλανητική έννοια που «πλασάρεται» ως εναλλακτική θεραπεία.

«Ο όρος κβαντική ιατρική δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση. Είναι απλά μια ''επιδημία'' κατά την οποία πάρα πολλοί χρησιμοποιούν τον ''όμορφο'' όρο κβαντικό, προκειμένου να δείξουν ότι εφαρμόζουν κάτι πιο εναλλακτικό, κάτι καλύτερο από τους συναδέλφους τους. Είναι παραπλανητικές έννοιες.

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Χρησιμοποιούν, για να το πω απλά, την ομορφιά της κβαντικής φυσικής για να δείξουν ότι είναι κάτι το πάρα πολύ καλό. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Και φυσικά υπάρχει και το κέρδος.

Όποιες πιστοποιήσεις παρουσιάζονται σε αυτό τον χώρο είναι πλαστές. Η κβαντική φυσική δεν περιλαμβάνει τέτοια ειδικότητα και δεν έχει εφαρμογή εκεί αυτή τη στιγμή.

Υπάρχουν πραγματικές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής και υπάρχουν ήδη σε ένα αρχικό στάδιο έννοιες, όπως οι κβαντικοί υπολογιστές. Αυτές είναι αληθινές έννοιες.

Ωστόσο αυτές είναι και έννοιες που δύσκολα εφαρμόζονται. Απαιτεί πολύ μεγάλη εξειδίκευση καθώς είναι ένας πολύ απαιτητικός κλάδος της Φυσικής

Η πολυπλοκότητα των κβαντικών φαινομένων είναι ένα λεπτό ζήτημα που θέλει πολύ προσοχή όταν αναφερόμαστε σε αυτά. Πόσο μάλλον κάποιος που δεν το έχει σπουδάσει. Είναι εντελώς επικίνδυνο. Θεωρείται από τους πιο δύσκολους κλάδους της φυσικής που και οι ίδοι οι επιστήμονες πολλές φορές δεν είναι διαθέσιμοι να αναλύσουν και να απαντήσουν σε φαινόμενα.

Αν μπορούμε να προτείνουμε κάτι, είναι να έχει ο κόσμος καλύτερη ενημέρωση. Να μπορούμε να προωθήσουμε την επιστημονική ενημέρωση για αυτά τα θέματα», εξήγησε ο ειδικός.

Η επίσημη ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Υπενθυμίζεται ότι, η επίσημη ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ανέφερε: «Περί της κατάχρησης του όρου «κβαντικό (quantum)» η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) θεωρεί χρήσιμη την αποσαφήνιση του όρου «κβαντικό (quantum)», δεδομένης της ευρείας χρήσης του όρου αυτού στα κοινωνικά δρώμενα.

Κβαντικό φαινόμενο, σημαίνει φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και ερμηνεύεται στο μαθηματικό πλαίσιο της κβαντικής φυσικής. Τέτοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα και μας οδήγησαν στην κβαντική περιγραφή της πραγματικότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται η θερμική ακτινοβολία, η ακτινοβολία ατόμων και μορίων, η κυματική συμπεριφορά της ύλης, το φαινόμενο σήραγγoς , η διεμπλοκή. Οι προβλέψεις της κβαντικής θεωρίας επαληθεύτηκαν με εξαντλητικές.

Συστηματικές παρατηρήσεις. Στα τέλη του 20ού αιώνα επιβεβαιώνεται η δυνατότητα κωδικοποίησης της πληροφορίας σε επίπεδο ενός ατόμου και πραγματοποιούνται οι κβαντικοί υπολογιστές, το κβαντικό Διαδίκτυο, η κβαντική επικοινωνία και διαφαίνεται η κβαντική νοημοσύνη. Τα επιτεύγματα αυτά της κβαντικής πληροφορίας καθιέρωσαν διεθνώς τον όρο «2η Κβαντική Επανάσταση», με σημαντικές εφαρμογές στη βιολογία, στην ιατρική και την επεξεργασία γνώσης.

Μπορούμε να επεκτείνουμε αυτές τις επιτυχίες της κβαντικής φυσικής; Βεβαίως, ο οραματισμός και η δημιουργική φαντασία είναι αναγκαία, αλλά δεν υποκαθιστούν την επίμοχθη συστηματική επιστημονική έρευνα.

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Παράδειγμα, οι ανυπόστατοι όροι «κβαντική ιατρική», «κβαντική θεραπεία», «κβαντική συνείδηση» που εισήγαγε ο DeepakChopra το 1989 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Παρότι οι «πρωτοποριακές» αυτές απόψεις κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού, κατεδείχθη ότι στερούνται επαρκούς τεκμηρίωσης. Ο ίδιος ο Chopra δήλωσε το 2007 ότι χρησιμοποίησε τον όρο «κβαντική ιατρική», ως λογοτεχνική μεταφορά και ότι εν προκειμένω, ο όρος «κβαντική» δεν σχετίζεται με την κβαντική φυσική.

Η Αμερικανική Ένωση Φυσικών ως ένδειξη πλήρους αποδοκιμασίας, το 1998 του «απένειμε» το «βραβείο Ig Nobel» που δίδεται σε ατεκμηρίωτες απόψεις που αποκτούν δημοσιότητα, με σκοπό τη γελοιοποίηση-αποδόμηση τους.

Τα «πτυχία» που απονέμει το λεγόμενο «Κβαντικό Πανεπιστήμιο» στην Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά καθότι« γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών».

Η άκριτη και αδόκιμη χρήση επιστημονικών όρων με σκοπό την ισχυροποίηση ατεκμηρίωτων απόψεων, δεν περιορίζεται στον όρο κβαντικό. Η κριτική σκέψη και ο ορθός λόγος είναι αναγκαία εργαλεία διαχείρισης της αφειδώς παρεχόμενης πληροφορίας».

Η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής για τις θεραπείες χωρίς τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση

Από ιατρικής απόψης, για τις «αντιγηραντικές» θεραπείες χωρίς τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση, τοποθετήθηκε δημόσια με ανακοίνωση και η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής.

«Μα αφορμή τον αναπάντεχο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναδύονται στην επιφάνεια για ακόμη μία φορά οι έντονοι προβληματισμοί για την ανεξέλεγκτη δράση “Κέντρων” που υπόσχονται “αναγεννητικές” και “αντιγηραντικές” θεραπείες χωρίς τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση και είναι άκρως επικίνδυνες.

Η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΓΘΑΙ) μέσα από παρεμβάσεις της και παρεμβάσεις των διακεκριμένων επιστημόνων, μελών του Δ.Σ. θέλει να τονίσει με έντονο τρόπο την επικινδυνότητα αυτών των παρεχόμενων μη τεκμηριωμένων “θεραπειών” και κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στην Ελληνική Πολιτεία για τον περιορισμό και την παρεμπόδιση της δράσης των επιτήδειων παρόχων των εν λόγω θεραπειών. Επίσης, μέλημα της ΕΕΓΘΑΙ είναι η διαρκής ενημέρωση του κοινού για τις επιστημονικές εξελίξεις αλλά και για το τι δεν είναι είναι τεκμηριωμένο επιστημονικά προκειμένου να αποφεύγονται επι το πλείστον φαινόμενα εκμετάλλευσης πολιτών των οποίων οι ζωές τίθενται σε εν δυνάμει κίνδυνο με την εφαρμογή αυτών των θεραπειών», αναφέρει η ανακοίνωση.