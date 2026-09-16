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Πλεύρη για τον γιατρό του Μαζωνάκη: «Μου είχε προτείνει σκευάσματα - Του έκανα κλήση όταν έμαθα»

Ο Θάνος Πλεύρης αποκάλυψε ότι είχε επισκεφθεί τον γιιατρό που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και ότι τον κάλεσε όταν έμαθε για τον τραγουδιστή.

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Θάνος Πλεύρης
Θάνος Πλεύρης | GLOMEX / ΕΡΤ1
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Στην επίσκεψη του στον γιατρό που προφυλακίστηκε μαζί με τη σύζυγό του με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Πλεύρης, που είχε υπάρξει υπουργός Υγείας στον παρελθόν, αποκάλυψε ότι είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη στον συγκεκριμένο γιατρό, λόγω περιπέτειας με την υγεία του.

Όπως ανέφερε, ο ιδιώτης γιατρός δεν του είχε προτείνει καμία επέμβαση ή θεραπεία, αλλά μόνο σκευάσματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο, καθώς και ένα πρόγραμμα διατροφής.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, όσα του πρότεινε εγκρίθηκαν από τη γιατρό που τον παρακολουθούσε. «Δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία. Μου πρότεινε σκευάσματα και διατροφή», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

«Διατήρησα μια επαφή μαζί του» ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης και έτσι όταν είδε στην τηλεόραση όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι με τον Γιώργο Μαζωνάκη τον πήρε τηλέφωνο.

«Όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Μαζωνάκη έκανα κλήση στον γιατρό, όπως θα έκανε ο καθένας», δήλωσε.

Ο γιατρός, σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη αρχικά δεν του απάντησε και στη συνέχεια τον κάλεσε πίσω αναφέροντάς του πως «δεν θέλει να μιλήσει».

Ο υπουργός ερωτώμενος γιατί αποκάλυψε τη συγκεκριμένη πληροφορία, είπε ότι φοβήθηκε ότι αν η επικοινωνία γινόταν γνωστή αργότερα, θα υπήρχαν ερωτήματα γιατί δεν το ανέφερε.

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