Πλεύρη για τον γιατρό του Μαζωνάκη: «Μου είχε προτείνει σκευάσματα - Του έκανα κλήση όταν έμαθα»

Στην επίσκεψη του στον γιατρό που προφυλακίστηκε μαζί με τη σύζυγό του με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Πλεύρης, που είχε υπάρξει υπουργός Υγείας στον παρελθόν, αποκάλυψε ότι είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη στον συγκεκριμένο γιατρό, λόγω περιπέτειας με την υγεία του.

Όπως ανέφερε, ο ιδιώτης γιατρός δεν του είχε προτείνει καμία επέμβαση ή θεραπεία, αλλά μόνο σκευάσματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο, καθώς και ένα πρόγραμμα διατροφής.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, όσα του πρότεινε εγκρίθηκαν από τη γιατρό που τον παρακολουθούσε. «Δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία. Μου πρότεινε σκευάσματα και διατροφή», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

«Διατήρησα μια επαφή μαζί του» ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης και έτσι όταν είδε στην τηλεόραση όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι με τον Γιώργο Μαζωνάκη τον πήρε τηλέφωνο.

«Όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Μαζωνάκη έκανα κλήση στον γιατρό, όπως θα έκανε ο καθένας», δήλωσε.

Ο γιατρός, σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη αρχικά δεν του απάντησε και στη συνέχεια τον κάλεσε πίσω αναφέροντάς του πως «δεν θέλει να μιλήσει».

Ο υπουργός ερωτώμενος γιατί αποκάλυψε τη συγκεκριμένη πληροφορία, είπε ότι φοβήθηκε ότι αν η επικοινωνία γινόταν γνωστή αργότερα, θα υπήρχαν ερωτήματα γιατί δεν το ανέφερε.