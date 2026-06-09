Το λες και αδικία: Οι χώρες που μας έκλεψαν την πρωτιά για το πιο νόστιμο φαγητό του κόσμου

Η Ελλάδα, για ακόμη μια φορά, φιγουράρει σε διεθνείς λίστες για τη γαστρονομία της. Ωστόσο, στο ranking, του παγκοσμίου φήμης περιοδικού Time out, η θέση που καταλαμβάνει η Αθήνα φέρνει... απογοήτευση.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας καταλαμβάνει την ένατη θέση, ενώ στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Περού, η Ταϊλάνδη, το Μεξικό και παραδόξως η Βρετανία, η οποία δεν φημίζεται για την κουζίνα της.

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Αναλυτικότερα, η κατάταξη με τις 20 καλύτερες πόλεις για φαγητό στον κόσμο, έχει ως εξής:

Λίμα, Περού Μπανγκόκ Ταϊλάνδη Μέξικο Σίτι, Μεξικό Λονδίνο, Αγγλία Βαρκελώνη, Ισπανία Πόλη Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ Μελβούρνη, Αυστραλία Πεκίνο, Κίνα Αθήνα, Ελλάδα Λισαβόνα, Πορτογαλία, Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική Οσάκα, Ιαπωνία Μπανγκαλόρ, Ινδία Νάπολη, Ιταλία Νέα Υόρκη, Χόγκ Κογκ Μπουένος Άιρες Αργεντνή, Μασσαλία Γαλλία, Κοπεγχάγη, Δανία Μεντεγίν, Κολομβία

Τι έγραψε το διεθνές περιοδικό για την Αθήνα

Αν και η Αθήνα, κατά την ταπεινή μας πάντα άποψη, αδικήθηκε στη λίστα, η περιγραφή για τα ξεχωριστά φαγητά της, μας δικαίωσε σε ένα βαθμό. Ο οδηγός αναφέρει: «Η Αθήνα συνδυάζει όμορφα τις χιλιετίες γαστρονομικών παραδόσεων με την καινοτόμο σύγχρονη γαστρονομία. Ευλογημένη από τον ήπιο καιρό που επικρατεί όλο το χρόνο σε αυτή τη γωνιά της Μεσογείου, η πόλη βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, οι οποίες έχουν επηρεάσει την τοπική γαστρονομική σκηνή.

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Ενώ το ελαιόλαδο, το κρασί και τα άγρια ​​χόρτα παραμένουν οι πυλώνες της διάσημης ελληνικής μεσογειακής διατροφής, η πόλη αναδιαμορφώθηκε αργότερα από πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που εισήγαγαν πλούσια μπαχαρικά και έντονες γεύσεις. Σήμερα, ιστορικές γειτονιές όπως το Ψυρρή και η Πλάκα παραμένουν οι απόλυτοι προορισμοί για τους λάτρεις του φαγητού, ενώ νέες ζωντανές περιοχές, όπως το Παγκράτι και το Κουκάκι, έχουν αναδειχθεί σε δυναμικά γαστρονομικά hotspots, βοηθώντας την πόλη να εξασφαλίσει συνολικά 13 αστέρια Michelin.

🍢 Greek pork souvlaki is a summertime essential — tender chunks of pork marinated in ladolemono, grilled on skewers & served with creamy tzatziki. Fire up the grill!



👉 https://t.co/OHUCHkFmrz pic.twitter.com/RpjZlrQYZv — Worldwide Greeks 🇬🇷 (@worldwidegreeks) June 7, 2026

Αν τρώτε μόνο ένα πράγμα: Το σουβλάκι είναι το πιο δημοφιλές ελληνικό street food που πρέπει να δοκιμάσετε. Διατίθεται σε πολλές διαφορετικές παραλλαγές, αλλά συνήθως είναι κρέας -συνήθως χοιρινό ή κοτόπουλο- κομμένο σε κύβους, ψημένο σε σουβλάκι και σερβιρισμένο με ψωμί ή γύρο, ένα είδος κρέατος μαγειρεμένου σε σούβλα τοποθετημένο μέσα σε πίτα με λαχανικά και σάλτσα γιαουρτιού με σκόρδο. Μπορείτε να βρείτε ένα σουβλατζίδικο κυριολεκτικά σε κάθε γωνιά.

Πώς κατατάχθηκε: Μία από τις πόλεις με την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των συντακτών μας, η Αθήνα είναι επίσης φιλόξενη, φιλική, ποικιλόμορφη και χωρίς αποκλεισμούς, σύμφωνα με το 39% και το 32% των ντόπιων, αντίστοιχα. Περίπου το 79% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η Αθήνα είναι μια εξαιρετική πόλη για φαγητό έξω, ειδικά για τις καφετέριες και τα ανεξάρτητα εστιατόρια της», αναφέρεται στο Time Out.