Πατριώτες, ψυχραιμία: Από την Τουρκία το κορυφαίο σάντουιτς για το 2025 και δεν κρατάμε τα σάλια μας

Ωμή συκοφαντία διέπραξε η γαστρονομική πλατφόρμα Taste Atlas κατά της Ελλάδας, δίνοντας στην Τουρκία το σκήπτρο του σάντουιτς για το 2025, προκαλώντας τα γαστριμαργικά ήθη.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά street food στην Τουρκία, βρέθηκε στην πρώτη θέση της παγκόσμιας λίστας με τα κορυφαία σάντουιτς για το 2025/26, όπως ανακοίνωσε η πλατφόρμα.
Το tombik döner, ένα σάντουιτς που στηρίζεται σε λιτά αλλά ιδιαίτερα γευστικά υλικά, αναδείχθηκε το καλύτερο στον κόσμο. Με συνολική βαθμολογία 4,47/5, βασισμένη σε 17.754 αξιολογήσεις χρηστών και ανάμεσα σε 288 καταχωρισμένα σάντουιτς, κατάφερε να ξεχωρίσει για «την αυθεντικότητά του και την απλότητα της συνταγής του», αναφέρει ο ιστότοπος.
Το σάντουιτς της Έριδας
Ο διασυρμός δεν σταματά όμως εκεί. Ανατρέχοντας στη λίστα με τα συστατικά του tombik döner, βλέπουμε ότι είναι απλά μία παραλλαγή του κλασικού ντονέρ κεμπάμπ, ανάμεσα σε δύο κομμάτια άζυμο ψωμί, με ντομάτα, μαρούλι και κρεμμύδι, κάτι σαν το ορφανό μίας φοκάτσιας και ενός πίτα-γύρου.
Διαβάστε ακόμα: Αυτά είναι τα 12 πιο «βρώμικα» φρούτα και λαχανικά
Ας προσπεράσουμε το γεγονός ότι θα μπορούσαμε απλά να βάλουμε τα συστατικά από ένα σουβλάκι σε ψωμί τοστ και να το πούμε σάντουιτς, ακόμα πιο προκλητικό είναι ότι αυτό το «σάντουιτς» δεν έχει καν τζατζίκι, ούτε λίγο ορφανό γιαούρτι.
Άρα δεν έχουμε να κάνουμε απλά με ένα τέχνασμα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, καθώς ένα τόσο ξερό σάντουιτς αυξάνει τον κίνδυνο πνιγμού.
Φυσικά η χώρα μας δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτή τη λίστα, γιατί εδώ έχουμε ακεραιότητα και φιλότιμο, και λέμε το τυλιχτό τυλιχτό, και το σάντουιτς σάντουιτς.
