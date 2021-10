«Μπάλλος»: Τα ευτράπελα της κακοκαιρίας

Η εικόνες που άφησε πίσω του η κακοκαιρία Μπάλλος προκαλούν μόνο θλίψη για τις ζημιές, την ταλαιπωρία και φυσικά τα προβλήματα που δημιούργησε σε ανθρώπου και υποδομές. Από το λεωφορείο που «πνίγηκε» στο Φάληρο και έγινε θέμα στα ξένα Μέσα, το σχολείο στη Νέα Φιλαδέλφεια που χρειάστηκε να επιστρατευθούν τα θρανία για να απεγκλωβιστούν οι μαθητές ή τους καταρράκτες και τους χειμάρρους που σχηματίστηκαν σε κεντρικούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνα, είναι εικόνες που δύσκολα θα ξεχαστούν.

Μία βόλτα δύο ημέρες τώρα στα social media αρκεί για να πάρει κάποιος μια (δυνατή) γεύση για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν αλλά και την ευρηματικότητα που επιστράτευσαν πολλοί. Η αλήθεια είναι πως σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι χρησιμοποίησαν το χιούμορ τους για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν, ωστόσο στις περισσότερες των περιπτώσεων μόνο... πλάκα δεν είχε. Το επιβεβαιώνουν άλλωστε και οι 1.500 κλήσεις που δέχθηκε η πυροσβεστική σε λιγότερο από 24 ώρες από ανθρώπους που είδαν τις περιουσίες τους να πλημμυρίζουν ή να καταπλακώνονται από δέντρα, είτε οι ίδιοι να εγκλωβίζονται και να μην μπορούν να μετακινηθούν.

Η κακοκαιρία «Μπάλλος» δείχνει να «ξέσπασε» τα ξημερώματα της Παρασκευής με τα φαινόμενα σταδιακά να υποχωρούν και να εξασθενεί. Οι βροχές θα συνεχιστούν και σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα -ειδικά στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας- ωστόσο σύμφωνα με τις προβλέψεις αργά το Σάββατο.

Severe weather in Greece has left hundreds of homes flooded in Athens and prompted evacuations elsewhere. @SrdjanTV was at the scene of a bus stranded in floodwaters in the Greek capital.



Full story: https://t.co/HLQ2PxhXpH pic.twitter.com/Ggx67RQ1b3