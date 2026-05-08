Αφρικανική σκόνη και ζέστη μαζί: Η καλοκαιρινή θερμοκρασία που έρχεται το Σάββατο

Ο καιρός το τελευταίο διάστημα θυμίζει έντονα «roller coaster», με την ατμόσφαιρα να αλλάζει πρόσωπο σχεδόν καθημερινά. Μετά το αποπνικτικό πέρασμα της αφρικανικής σκόνης, το σκηνικό βελτιώνεται αισθητά το Σαββατοκύριακο, δίνοντας τη σκυτάλη σε ένα πρώιμο καλοκαίρι, το οποίο όμως φαίνεται πως θα έχει σύντομη διάρκεια.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, η τελευταία δορυφορική εικόνα (Dust RGB) αποκαλύπτει την έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία αποτυπώνεται με χαρακτηριστικές ροζ και μωβ αποχρώσεις.

Το σύννεφο σκόνης κινείται από τη βόρεια Αφρική προς τη Μεσόγειο, επηρεάζοντας κυρίως τα κεντρικά και νότια τμήματα της Ελλάδας. Ωστόσο, η σταδιακή απομάκρυνσή της ξεκινά ήδη, ανοίγοντας τον δρόμο για καθαρότερο αέρα.

Σαββατοκύριακο με άρωμα καλοκαιριού και 30άρια

Από το Σάββατο, η σκόνη θα υπάρχει στην ατμόσφαιρα αλλά όχι τόσο έντονα και ο υδράργυρος παίρνει την ανηφόρα. Αναμένεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο, θα σημειωθούν λίγες τοπικές λασποβροχές στα ανατολικά και βόρεια παρά την άνοδο της θερμοκρασίας. Το απόγευμα, υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα βόρεια ηπειρωτικά, αλλά στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος.

Τι θα γίνει σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης και η ΕΜΥ δίνουν το στίγμα για τα μεγάλα αστικά κέντρα το Σάββατο. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προβλέπει μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με πρόσκαιρες συννεφιές το πρωί και το θερμόμετρο στους 27 βαθμούς στην Αττική. Η ΕΜΥ επιβεβαιώνει τον γενικά αίθριο καιρό, με ανέμους που θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς από το απόγευμα.

Για την Θεσσαλονίκη, ο Μαρουσάκης προειδοποιεί για πιθανές λασποβροχές νωρίς το πρωί, με βελτίωση στη συνέχεια και θερμοκρασία έως 24°C. Το απόγευμα ίσως εκδηλωθούν μπόρες στα γύρω ορεινά.

Η πραγματική άνοδος όμως έρχεται από την Κυριακή έως την Τετάρτη. Θερμές αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική θα κατακλύσουν τη χώρα, σπρώχνοντας τον υδράργυρο ακόμη και στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, η χαρά του καλοκαιριού θα είναι πρόσκαιρη. Όπως δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται μια νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια. Ο καιρός θα αλλάξει απότομα από καλοκαίρι σε φθινόπωρο, αποδεικνύοντας ότι τα σκαμπανεβάσματα του Μαΐου είναι εδώ για να μας θυμίζουν τον άστατο χαρακτήρα της εποχής.