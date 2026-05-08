Στο μέσο νοικοκυριό, είτε μιλάμε για την Ελλάδα, ή κάποια ευρωπαϊκή - δυτική οικονομία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ενσταλάξει μία συνεχή ανησυχία για το «αύριο».

Τιμές των καυσίμων, μετακύλισή τους σε βασικά αγαθά, κρίση στην παραγωγή ενέργειας και περιορισμός των μετακινήσεων, ομολογουμένως τα παραπάνω δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο.

Κάποιοι βέβαια χύνουν δάκρυα χαράς. Όχι εγώ ή εσείς, κανείς από εμάς τους «κοινούς θνητούς». Αυτοί που τρίβουν τα χέρια τους είναι διεθνείς εταιρείες που, μέσω είτε άμεσης εμπλοκής τους, είτε του χειρισμού της αγοράς που διαμορφώνει ο πόλεμος στο Ιράν, έχουν αυξήσει τον τζίρο τους αστρονομικά.

Μέση Ανατολή: Οι «νονοί» των καυσίμων

Ο μεγαλύτερος οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου μέχρι στιγμής ήταν η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας. Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου μεταφέρεται μέσω του Στενού του Ορμούζ, αλλά αυτές οι μεταφορές ουσιαστικά σταμάτησαν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το αποτέλεσμα ήταν μια αστραπιαία μεταβολή των τιμών στις αγορές ενέργειας, με μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο να επωφελούνται.

Οι κύριοι ωφελημένοι ήταν οι ευρωπαϊκοί πετρελαϊκοί κολοσσοί, οι οποίοι διαθέτουν εμπορικούς βραχίονες, επομένως μπόρεσαν να επωφεληθούν από τις απότομες διακυμάνσεις των τιμών, ενισχύοντας τα κέρδη.

Τα κέρδη της BP υπερδιπλασιάστηκαν στα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια (2,4 δισεκατομμύρια λίρες) για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, μετά από αυτό που χαρακτήρισε «εξαιρετική» απόδοση στον τομέα συναλλαγών της.

Η Shell ξεπέρασε επίσης τις προσδοκίες των αναλυτών όταν ανακοίνωσε αύξηση των κερδών του πρώτου τριμήνου στα 6,92 δισεκατομμύρια δολάρια .

Ένας άλλος διεθνής γίγαντας, η TotalEnergies, είδε τα κέρδη της να αυξάνονται σχεδόν κατά το ένα τρίτο, στα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, λόγω της αστάθειας στις αγορές πετρελαίου και ενέργειας.

Μέση Ανατολή: Ο κουμπαράς παχαίνει

Μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες είδαν επίσης τα κέρδη τους να αυξάνονται κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο εμπορικός βραχίονας της JP Morgan σημείωσε έσοδα ρεκόρ 11,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, βοηθώντας την τράπεζα συνολικά να καταγράψει τα δεύτερα μεγαλύτερα τριμηνιαία κέρδη της.

Στις υπόλοιπες τράπεζες των «Έξι Μεγάλων» - στις οποίες περιλαμβάνονται οι Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs και Wells Fargo, καθώς και η JP Morgan - τα κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Συνολικά, οι τράπεζες ανακοίνωσαν κέρδη 47,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους πρώτους τρεις μήνες του 2026.

«Οι μεγάλοι όγκοι συναλλαγών έχουν ωφελήσει τις επενδυτικές τράπεζες, ιδίως την Morgan Stanley και την Goldman Sachs», δήλωσε η Susannah Streeter, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Wealth Club.

Οι μεγάλοι πιστωτές της Wall Street έχουν ενθαρρυνθεί από την αύξηση της ζήτησης για συναλλαγές, με τους επενδυτές να σπεύδουν να εγκαταλείψουν μετοχές και ομόλογα υψηλότερου κινδύνου και να επενδύσουν σε περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλέστερα. Ο όγκος συναλλαγών έχει επίσης αυξηθεί από επενδυτές που επιδιώκουν να επωφεληθούν από την αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Άμυνα, το «colpo grosso»

Ένας από τους άμεσα ωφελούμενους σε οποιαδήποτε σύγκρουση είναι ο τομέας της Άμυνας και της βιομηχανίας όπλων, σύμφωνα με την Emily Sawicz, ανώτερη αναλύτρια στην RSM UK.

«Η σύγκρουση έχει εκθέσει τα κενά στην ικανότητα αεράμυνας, επιταχύνοντας τις επενδύσεις στην πυραυλική άμυνα, σε συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και σε στρατιωτικό υλικό σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ», δήλωσε στο BBC.

Εκτός του ότι ο πόλεμος υπογραμμίζει τη σημασία των αμυντικών εταιρειών, δημιουργεί την ανάγκη για τις κυβερνήσεις να αναπληρώσουν τα αποθέματα όπλων, ενισχύοντας τη ζήτηση.

Η BAE Systems, η οποία κατασκευάζει προϊόντα που περιλαμβάνουν εξαρτήματα μαχητικών αεροσκαφών F35, δήλωσε σε ενημέρωση συναλλαγών την Πέμπτη ότι αναμένει ισχυρή αύξηση των πωλήσεων και των κερδών φέτος.

Οι Lockheed Martin, Boeing και Northrop Grumman, τρεις από τους μεγαλύτερους αμυντικούς εργολάβους στον κόσμο, έχουν αναφέρει ρεκόρ ανεκτέλεστων παραγγελιών στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Μετρούν τα «Πράσινα»

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει επίσης αναδείξει την ανάγκη απογαλακτισμού από τα ορυκτά καύσιμα, κάτι που έχει «αυξήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» ακόμη και στις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, που περιβόητα είναι αρνητής της κλιματικής αλλαγής.

Μια εταιρεία που έχει ενισχυθεί είναι η NextEra Energy με έδρα τη Φλόριντα, η οποία έχει δει τις μετοχές της να αυξάνονται κατά 17% μέχρι στιγμής φέτος, καθώς οι επενδυτές συσσωρεύουν έδαφος στην αποστολή της.

Οι δανικοί κολοσσοί της αιολικής ενέργειας Vestas και Orsted έχουν επίσης αναφέρει αυξημένα κέρδη, υπογραμμίζοντας πώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν ενισχύουν επίσης τις εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Octopus Energy δήλωσε πρόσφατα στο BBC ότι ο πόλεμος είχε προκαλέσει «τεράστια άνοδο» στις πωλήσεις ηλιακών συλλεκτών και αντλιών θερμότητας, με τις πωλήσεις ηλιακών πάνελ να έχουν αυξηθεί κατά 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η αύξηση των τιμών της βενζίνης έχει επίσης ενισχύσει τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, με τους Κινέζους κατασκευαστές ιδίως να αξιοποιούν στο έπακρο την ευκαιρία.