Μετά τις εξωφρενικές δηλώσεις του στα social media ότι το ΝΑΤΟ δεν θα υπήρχε χωρίς αυτόν, ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει με έκτακτη ομιλία, συνεχίζοντας στην ιμπεριαλιστική γραμμή του για τη Γροιλανδία.

Από το πουθενά ανακοινώθηκε ως ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει ως «ειδικός προσκεκλημένος» σε ενημέρωση Τύπου του Λευκού Οίκου, με πολλά μέτωπα για να καλύψει, όπως μεταδίδει το Sky News.

«Κανένας άνθρωπος ή πρόεδρος δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Αν δεν είχα έρθει εγώ, δεν θα υπήρχε ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Θα είχε χαθεί στις στάχτες της Ιστορίας. Λυπηρό, αλλά είναι αλήθεια», είχε γράψει στην ανάρτησή του.

Τραμπ: Το «βιβλίο» με τα επιτεύγματά του

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινά την ενημέρωση λέγοντας ότι η περασμένη χρονιά ήταν «μια καταπληκτική χρονική περίοδος». Λέει ότι δεν θα διαβάσει το «βιβλίο» με τα επιτεύγματά του που ετοίμασε ο Λευκός Οίκος για τους παρευρισκόμενους, το οποίο έφερε τον τίτλο: «365 Νίκες σε 365 Ημέρες».

«Έχουμε κάνει περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση μέχρι στιγμής όσον αφορά τον στρατό, τον τερματισμό πολέμων, την ολοκλήρωση πολέμων. Κανείς δεν έχει δει κάτι παρόμοιο».

Στη συνέχεια, σε μία θεατρική παρουσίαση, ο πρόεδρος έδειξε μία σειρά φωτογραφιών από εγκληματίες που συνέλαβε η υπηρεσία μετανάστευσης ICE στην πολιτεία της Μιννεσότα, όπου η κοινή γνώμη έχει στραφεί κατά του, για να υπερασπιστεί τη χρησιμότητα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του.

Καθώς ξεφυλλίζει τις φωτογραφίες, λέει: «Πηγαίνω σε ένα όμορφο μέρος στην Ελβετία. Είμαι σίγουρος ότι με περιμένουν με μεγάλη χαρά στην Ελβετία», αναφερόμενος στο Νταβός.

Χαιρετισμός Τραμπ στη Ματσάδο για τη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε εν συντομία στη Βενεζουέλα, και στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο - την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της χώρας που έδωσε στον Τραμπ το μετάλλιο Νόμπελ Ειρήνης κατά την επίσκεψή της στον Λευκό Οίκο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Ίσως μπορούμε να την πείσουμε να εμπλακεί με κάποιο τρόπο», λέει ο Τραμπ, αποκαλώντας τη Ματσάδο «μια απίστευτα καλή γυναίκα».

Η Ματσάδο υποστήριξε ότι θα έπρεπε να είναι η νέα ηγέτιδα της Βενεζουέλας, μετά την απαγωγή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ στο Καράκας στις 3 Ιανουαρίου.

«Δεν ξέρω τι θα γίνει με τους δασμούς»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις μίλησε εν συντομία για την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένες χώρες.

«Δεν ξέρω τι πρόκειται να κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο», λέει, αναφερόμενος στην απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με τους σαρωτικούς δασμούς των ΗΠΑ που είχαν ήδη επιβληθεί πέρυσι.

Ο Τραμπ συνεχίζει: «Δεν ξέρω αν υπάρχει υπόθεση εκεί, αλλά έχουμε εισπράξει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και αν χάσουμε αυτήν την υπόθεση, είναι πιθανό να πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να την αποπληρώσουμε».

«Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό πολύ εύκολα χωρίς να πληγωθούν πολλοί άνθρωποι, αλλά περιμένουμε με αγωνία αυτή την υπόθεση».

Τραμπ: Ο φόβος του για το ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και σε ένα συγκεκριμένο «επίτευγμα» που σχετίζεται με το ΝΑΤΟ, που είδε τα μέλη του να συμφωνούν να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ από 2%.

«Έκανα περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον, ζωντανό ή νεκρό», είπε.

«Νομίζω ότι ως επί το πλείστον, θα σας το πουν αυτό. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να ρωτήσετε τον γενικό γραμματέα (Μαρκ Ρούτε) σχετικά με αυτό. Το είπε κι αυτός. Αλλά και το ΝΑΤΟ πρέπει να μας φερθεί δίκαια.»

«Ο μεγάλος φόβος που έχω με το ΝΑΤΟ είναι ότι ξοδεύουμε τεράστια ποσά χρημάτων για αυτό και ξέρω ότι θα τους σώσουμε, αλλά πραγματικά αμφιβάλλω αν θα έρθουν και αυτοί στο πλευρό μας».

«Θα πάει καλά η κατάσταση με τη Γροιλανδία»

Μετά από μια μακρά ομιλία στην ενημέρωση του Λευκού Οίκου για τον εορτασμό ενός έτους από την επιστροφή του στο αξίωμα, ο Ντόναλντ Τραμπ δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων.

Μερικές από τις απαντήσεις του, σε αντίθεση με την ομιλία του, ήταν συνοπτικές και περιεκτικές.

Όταν ρωτήθηκε πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, απάντησε μόνο με: «Θα το μάθετε. Η κατάσταση θα εξελιχθεί αρκετά καλά».

«Φεύγω απόψε, όπως γνωρίζετε, για το Νταβός και έχουμε προγραμματισμένες πολλές συναντήσεις για τη Γροιλανδία», συμπλήρωσε.