Αιματηρό περιστατικό στην Άιοβα: Σκότωσε έξι μέλη της οικογένειάς του πριν αυτοκτονήσει

Ένας 52χρονος άνδρας σκότωσε έξι μέλη της οικογένειάς του, σε τρία διαφορετικά σπίτια, πριν αυτοπυροβοληθεί. Οι πληροφορίες-σοκ.

Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε στην Άιοβα των ΗΠΑ, όπου άνδρας άνοιξε πυρ και σκότωσε συνολικά έξι άτομα, πριν στρέψει την κάνη στον εαυτό του, σύμφωνα με τις πληροφορίες της τοπικής αστυνομίας. 

Ο άνδρας αναγνωρίστηκε στο πρόσωπο του 52χρονου Ράιαν Γουίλις ΜακΦάρλαντ και τα στοιχεία αναφέρουν πως εξαπέλυσε τις επιθέσεις του σε διάφορα σημεία του Μασκάτιν, όπου διέμενε. 

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Άντονι Κις, χαρακτήρισε τους πυροβολισμούς ως «πράξη του κακού». 

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για περιστατικό σε σπίτι, όπου βρήκαν τέσσερα άτομα νεκρά με τραύματα από πυροβολισμούς.

Ο δράστης είχε φύγει από το σημείο, πριν φτάσει η αστυνομία, αλλά εντοπίστηκε κάποια ώρα αργότερα, επίσης, νεκρός.

Αργότερα, εντοπίστηκε άλλος ένας θανών, σε μία διαφορετική κατοικία. Ο εκτός νεκρός βρέθηκε σε τρίτο σημείο. 

«Τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από μια ενδοοικογενειακή διαμάχη. Πιστεύεται ότι όλα τα θύματα είναι μέλη της οικογένειας του αποβιώσαντος υπόπτου» σημειώθηκε, σε σχετικό ανακοινωθέν.

