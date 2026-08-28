«Αιμορραγεί» το Νεπάλ: Στους 538 έχουν φτάσοι οι νεκροί - Πάνω από 90.000 επηρεάστηκαν από την πλημμύρα

Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση και επακόλουθη πλημμύρα που σημειώθηκε προχθές, Τετάρτη (26/8), στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο, προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας.

Η κατολίσθηση επηρέασε μέχρι και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πέντε νεκροί. Ο αριθμός των αγνοουμένων στην κινεζική πλευρά παραμένει σταθερός στους 558, εκ των οποίων οι 260 είναι αλλοδαποί, τουρίστες ή προσκυνητές.

Συνολικά ο αριθμός των αγνοουμένων και στις δύο χώρες ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400, μεταφέρει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο.

🇳🇵 Disaster in Nepal..⚠️🚨



New Released video, captured more than 50 km downstream from the site of the glacier collapse, shows the rapid arrival of the flood wave, obliterating everything in its wake.#Nepal #NepalFlooding #Floods #Rasuwa #flasfloods #NepalFloods… pic.twitter.com/3Ofw8n7OBA — sustainme.in® (@sustainme_in) August 27, 2026

Νεπάλ: Άνιση κούρσα των διασωστών με τον χρόνο

Στο μεταξύ στο Νεπάλ το υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε ότι διασώθηκαν 117 τουρίστες από την Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Ιταλία και τις ΗΠΑ.

Περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν πληγεί από την κατολίσθηση στα Ιμαλάια, ανακοίνωσε σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός, με αξιωματούχους διεθνών οργανισμών να εκφράζουν ανησυχίες για νέες πλημμύρες.

Διαβάστε ακόμα: Εφιάλτης χωρίς τέλος στο Νεπάλ: Σταματούν οι διασώσεις - «Ωρολογιακή βόμβα» νερού απειλεί με νέα καταστροφή

«Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, τουλάχιστον 93.000 άνθρωποι έχουν πληγεί και έχουν μεγάλη ανάγκη» για βοήθεια, δήλωσε ο Ντέιβιντ Φίσερ επικεφαλής της αποστολής της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) στο Νεπάλ στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στη Γενεύη.

Every video emerging from Nepal is somehow even scarier than the last. A peaceful valley under a bright, completely normal sky and then suddenly look at how that wall of gushing water sweeps away everything in its path. #Nepal https://t.co/dOtuQWYg6X pic.twitter.com/z8VAhP8Tnd — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

«Δεν διαθέτουμε λεπτομέρειες, δυστυχώς, διότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη εκτιμήσεις σε βάθος», πρόσθεσε μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης από το Κατμαντού. Ο ίδιος εξήγησε ότι η εκτίμηση αυτή βασίζεται στις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής από τις ομάδες που βρίσκονται επιτόπου.

«Ο απολογισμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται και ανησυχούμε ότι θα εντοπιστούν και άλλα θύματα», τόνισε ο Φίσερ. «Φυσικά ανησυχούμε για το ενδεχόμενο δευτερευουσών πλημμυρών», σημείωσε.

Σύμφωνα με την IFRC, χιλιάδες σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί, ενώ δεκάδες δρόμοι, γέφυρες και άλλες ζωτικής σημασίας υποδομές έχουν επηρεαστεί σημαντικά. Ο Φίσερ επεσήμανε ότι φορτηγά της IFCR με είδη πρώτης ανάγκης έχουν αποκλειστεί αφού υπερχείλισε μία λίμνη η οποία είχε σχηματιστεί μετά την κατολίσθηση.

Otra imagen terrorífica de #Nepal

Lo positivo del vídeo, la familia del balcón se salvó, por centímetros. pic.twitter.com/y0ROP9fudW — Chino de China (@unchinodechina) August 28, 2026

Νεπάλ: Φόβος για «αλυσιδωτές» φυσικές καταστροφές

Από την πλευρά του ο Καμάλ Κισόρε, επικεφαλής του γραφείου για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών στον ΟΗΕ, προειδοποίησε για περαιτέρω «αλυσιδωτούς κινδύνους που ενδέχεται να εκδηλωθούν».

Διαβάστε ακόμα: Χάακον: Ποιος είναι ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας - Χαμηλών τόνων, λάτρης του σερφ και της μουσικής

«Κατά μία έννοια η καταστροφή δεν έχει τελειώσει ακόμη εντελώς. Εξακολουθεί να εκτυλίσσεται με κάποιους τρόπους», είπε.

Στην ίδια ενημέρωση, ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Ταρίκ Γιασάρεβιτς δήλωσε ότι έξι υγειονομικές δομές έχουν υποστεί ζημιές από την κατολίσθηση και οκτώ υγειονομικοί είναι μεταξύ των αγνοουμένων.

«Έπειτα από μια καταστροφή τέτοιας κλίμακας, ο εκτοπισμός, ο συνωστισμός και τα προβλήματα στην ύδρευση, την αποχέτευση και τις υπηρεσίες υγείας μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών, όπως η διάρροια και αναπνευστικές παθήσεις», πρόσθεσε.