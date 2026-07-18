Αίσιος επίλογος για τον σεισμό στο Μεξικό: Κανένας νεκρός έως τώρα και μόνο δύο τραυματίες

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη νότια ακτή στο Μεξικό χθες (17/7), κοντά στα σύνορα με τη Γουατεμάλα, φαίνεται πως πέρασε χωρίς νεκρούς ή εκτεταμένες καταστροφές.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που μεταδίδει το Associated Press, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πολιτεία Τσιάπας. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται μία γυναίκα, η οποία υπέστη κατάγματα όταν πήδηξε από κτίριο εξαιτίας του πανικού της από την ισχυρή δόνηση.

Η σεισμολογική υπηρεσία του Μεξικού διατήρησε την εκτίμησή της για σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών, ενώ το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο αναθεώρησε το μέγεθος σε 7,3 βαθμούς και το εστιακό βάθος σε περίπου 15 χιλιόμετρα.

Μεξικό - Ανακούφιση μετά τον μεγάλο σεισμό

Οι έλεγχοι των αρχών δεν έδειξαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Το Μεξικανικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε ότι όλες οι μονάδες υγείας και τα νοσοκομεία στις νοτιοανατολικές πολιτείες λειτουργούν κανονικά. Οι ζημιές που εντοπίστηκαν περιορίζονται κυρίως σε τοιχοποιίες και δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια των κτιρίων.

Η μετασεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται, με δεκάδες δονήσεις να έχουν καταγραφεί μετά τον κύριο σεισμό. Ορισμένες από αυτές είχαν μέγεθος άνω των 5 βαθμών, ενώ ο ισχυρότερος μετασεισμός υπολογίστηκε από τις μεξικανικές αρχές στα 6,5 Ρίχτερ.

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Η προειδοποίηση για τσουνάμι έχει αρθεί, καθώς δεν καταγράφηκε επικίνδυνη μεταβολή της στάθμης της θάλασσας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξακολουθούν, πάντως, να παρακολουθούν τις ακτές του Ειρηνικού και τη μετασεισμική ακολουθία.

Στη Γουατεμάλα σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Οι αρχές προχώρησαν προληπτικά στην αναστολή των μαθημάτων σε τέσσερις διοικητικές περιφέρειες, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι σε δρόμους και δημόσια κτίρια.