Σεισμός στο Μεξικό: Βίντεο τη στιγμή της δόνησης - Εγκατέλειψαν σπίτια στη Γουατεμάλα

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή (17/07) ανοιχτά των ακτών της πολιτείας Τσιάπας, στο νότιο Μεξικό, προκαλώντας προειδοποίηση για τσουνάμι και έντονες δονήσεις που έγιναν αισθητές στη Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ.

🚨 MORE QUAKE FOOTAGE EMERGES



Newly surfaced footage captures the intense shaking caused by the 7.4M earthquake in Mexico, with structures swaying and residents evacuating moments after the quake struck.#BreakingNews #Earthquake #Mexico #Tsunami #TsunamiWarning #Seismic… pic.twitter.com/6icf1BHqJB — Rosa News Official (@Mirha1206) July 17, 2026

Σύμφωνα με το Reuters, το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) ανακοίνωσε ότι ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,2 χιλιομέτρων, αναθεωρώντας προηγούμενη εκτίμηση που έκανε λόγο για δόνηση μεγέθους 7,4 Ρίχτερ σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

Μετά τον σεισμό, το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για τσουνάμι εξέδωσε προειδοποίηση για ενδεχόμενα επικίνδυνα κύματα σε ακτές που βρίσκονται σε απόσταση έως 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Όπως επισημαίνεται, σε περιοχές του Μεξικού και της Γουατεμάλας τα κύματα θα μπορούσαν να φτάσουν από 30 εκατοστά έως και ένα μέτρο πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.

Ο υπουργός Ναυτικού του Μεξικού, Ραϊμούντο Μοράλες, δήλωσε ότι δεν αναμένεται σημαντική άνοδος της στάθμης της θάλασσας, ωστόσο συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν προσωρινά τις παραλίες. Όπως ανέφερε, δεν διαπιστώνεται σοβαρός θαλάσσιος κίνδυνος και η αύξηση της στάθμης των υδάτων δεν εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το μισό μέτρο.

🇲🇽🌍 BREAKING: Powerful 7.4 Magnitude Earthquake Strikes Off Mexico's Pacific Coast! 🚨⚠️



A magnitude 7.4 earthquake has struck off the southwestern coast of Mexico, approximately 71 km west-southwest of Puerto Madero, at a depth of 10 km, according to the USGS. pic.twitter.com/YjIJPY3Qs9 — Disaster Zone (@Disaster_X_) July 17, 2026

Τις ώρες που ακολούθησαν καταγράφηκε σειρά μετασεισμών, αρκετοί από τους οποίους είχαν μέγεθος μεταξύ 5 και 6 Ρίχτερ, ενώ έγιναν αισθητοί τόσο στο Μεξικό όσο και στη Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ.

Στη Γουατεμάλα, οι ισχυρές δονήσεις προκάλεσαν αναστάτωση, με κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και δημόσια κτίρια να εκκενώνονται προληπτικά, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν αναφέρει θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.