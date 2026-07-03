Ολοένα και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το σχέδιο του Τζάρεντ Κούσνερ στην Αλβανία και εκτός από τις περιβαλλοντικές συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει, πληροφορίες κάνουν λόγο και για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος.

Συγκεκριμένα, ο Αλβανοαμερικανός που πούλησε τη γη στον γαμπρό του Τραμπ, προκειμένου να γίνει μια πιθανή πολυτελή κατασκευή, βρίσκεται υπό έρευνα για φερόμενη διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με τα αρχεία της αλβανικής δικαιοσύνης που εξέτασε το CBS News.

An Albanian-American man who sold land for a possible luxury development backed by President Trump's son-in-law Jared Kushner is under investigation for alleged drug trafficking and money laundering, Albanian court records reviewed by CBS News show. https://t.co/1sKqmcLh8R — CBS News (@CBSNews) July 2, 2026

Ο Άρτουρ Σέχου, κάτοικος του Μαϊάμι με διπλή αμερικανική και αλβανική υπηκοότητα, ερευνάται από Αλβανούς εισαγγελείς, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι υπάρχουν «επαρκή στοιχεία» για τη «συμμετοχή του σε εγκληματική δραστηριότητα διακίνησης ναρκωτικών» και «επαρκή δεδομένα» που υποδηλώνουν ότι παραποίησε οικονομικά έγγραφα σχετικά με άλλα ακίνητα και κατασκευαστικά έργα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα με ημερομηνία 10 Ιουνίου, τα οποία ελήφθησαν από το CBS News.

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Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα όταν αλβανικό δικαστήριο διέταξε τη δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο βρίσκονταν περισσότερα από 127 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα προήλθε από την πώληση της επίμαχης έκτασης στην εταιρεία Albania Land Development.

Υπενθυμίζεται ότι, η οργή για το Σβέρενς, μια ιστορικά προστατευόμενη περιοχή πλούσια σε άγρια ​​ζωή, εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα ευρύτερο κίνημα κατά της φερόμενης διαφθοράς στην αλβανική κυβέρνηση και την άρχουσα ελίτ της χώρας. Οι ακτιβιστές έχουν χαρακτηρίσει τις διαμαρτυρίες «επανάσταση των φλαμίνγκο», αναφερόμενοι σε μέρος της άγριας ζωής που, όπως λένε, θα απειλούσε η τουριστική ανάπτυξη.

