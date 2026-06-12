Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters: «Πολύ κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν» - Τι περιλαμβάνουν οι όροι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία για την επίλυση της σύγκρουσής τους, δήλωσε την Παρασκευή ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον αναμένει να υπογράψει μια συμφωνία τις επόμενες ημέρες.

Διευκρίνησε ωστόσο, ότι οι δύο χώρες δεν βρίσκονται «ακριβώς στην γραμμή τερματισμού»: «Η διαπραγματευτική ομάδα μας έχει φέρει σε πολύ καλή θέση, αλλά ας δούμε εδώ, δεν είμαστε ακόμη ακριβώς στη γραμμή τερματισμού, αλλά είμαστε πολύ κοντά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συμφωνηθέντες όροι επιτυγχάνουν τους βασικούς στόχους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και «το φέρνουν σε πολύ, πολύ καλή θέση στο τέλος».

Όπως επισημαίνεται και στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αξιωματούχος εκτίμησε σήμερα σε «80 με 85%», αλλά «όχι 100%», την πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις «επόμενες ημέρες».

Παράλληλα, ανώτερος αξιωματούχος αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι το Ιράν θα έχει σημαντική ελάφρυνση των κυρώσεων με βάση τις επιδόσεις του στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συμφωνία ΗΠΑ - Ιραν: Οι όροι της συμφωνίας

Οι όροι του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης περιλαμβάνουν το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, δήλωσε ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους. Το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν θα καταστραφεί επίσης επί τόπου και στη συνέχεια θα απομακρυνθεί από τη χώρα, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Senior U.S. official to Reuters:



The Iran deal includes an inspection regime.



If Iran complies, it will be rewarded economically.



Benefits for Iran will only accrue if they actually deliver on their commitments. — Clash Report (@clashreport) June 12, 2026

«Οι Ιρανοί δεν κερδίζουν τίποτα με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης ή με την ίδια τη διαπραγμάτευση», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Ανταμείβονται οικονομικά για την τήρηση των υποχρεώσεών τους βάσει της συμφωνίας. Έτσι, αν παραδώσουν το πυρηνικό υλικό όπως υποσχέθηκαν, θα πάρουν κάτι. Αν διαλύσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα ή τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις, θα πάρουν κάτι άλλο», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν

Υπενθυμίζεται ότι - δεδομένου ότι το Πακιστάν είναι ο διαμεσολαβητής των δύο χωρών - ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα (12/6) ότι η χώρα του εργάζεται ήδη στενά και με τις δύο πλευρές για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων.

Με την αισιοδοξία να κορυφώνεται και τον Πακιστανό ηγέτη να δηλώνει χαρακτηριστικά πως «η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα», η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τη δικαίωση μιας μακράς και επίπονης διπλωματικής προσπάθειας που υπόσχεται να βάλει τέλος σε μια πολυετή σύγκρουση.