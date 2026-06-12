Έτοιμο το τελικό κείμενο της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν λέει το Πακιστάν - Τελική ευθεία για τα επόμενα βήματα

Σε μια ιστορική εξέλιξη που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τις παγκόσμιες γεωπολιτικές ισορροπίες, το «τελικό κείμενο» μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ είναι πλέον γεγονός.

O πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, επιβεβαίωσε ότι η χώρα του εργάζεται ήδη στενά και με τις δύο πλευρές για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων.

Με την αισιοδοξία να κορυφώνεται και τον Πακιστανό ηγέτη να δηλώνει χαρακτηριστικά πως «η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα», η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τη δικαίωση μιας μακράς και επίπονης διπλωματικής προσπάθειας που υπόσχεται να βάλει τέλος σε μια πολυετή σύγκρουση.

Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια τς σημερινής ημέρας υπήρξε σύγχυση σχετικά με τους όρους για μια ακόμη φορά. Αναφορικά με μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς πηγές από την ιρανική και την αμερικανική πλευρά δίνουν διαφορετικές εκδοχές των όρων μιας συμφωνίας και το κάτα πόσον η επίτευξη αυτής είναι κοντά παραμένει κάτι θολό.

Νωρίς σήμερα το μεσημέρι ιρανικά μμε έδωσαν στη δημοσιότητα αυτό που παρουσίασαν ως ένα σχέδιο συμφωνίας των δύο εμπόλεμων χωρών με στόχο να τεθεί ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Άλλη εκδοχή έδωσαν πηγές από την αμερικανική πλευρά.

Σύμφωνα με ιρανικά δημοσιεύματα, αυτό το σχέδιο συμφωνίας-πλαισίου προβλέπει τη «διαρκή και άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου», «60 ημέρες διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας στα πυρηνικά ζητήματα και την πλήρη άρση των κυρώσεων» που επιβάλλουν οι ΗΠΑ.

Το αλαλούμ με το «τελικό κείμενο» ΗΠΑ και Ιράν

Βάσει του σχεδίου συμφωνίας-πλαισίου με τις ΗΠΑ, η Τεχεράνη δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θα εξετασθεί κατά τις 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων που θα διεξαγάγει η Τεχεράνη με την Ουάσινγκτον, με την Τεχεράνη να επιμένει στο «δικαίωμά» της στον εμπλουτισμό.

Μια υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το προσχέδιο συμφωνίας προβλέπει άρση κυρώσεων κατά του ιρανικού πετρελαίου, ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων και παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα τεθούν στην άκρη για μεταγενέστερες συνομιλίες, σύμφωνα με την πηγή.

«Σε αυτά συμφώνησαν», τόνισε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, αναφέροντας πέντε σημεία: «Το ιρανικό πυρηνικό υλικό θα καταστραφεί και θα απομακρυνθεί», «το πυρηνικό πρόγραμμα θα διαλυθεί», «τα κεφάλαιά τους δεν θα αποδεσμευτούν μέχρι να εκπληρώσουν τους όρους», «το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει» και «το Ιράν δεν θα χρηματοδοτεί τρομοκρατικές οργανώσεις».

Μια δυτική πηγή είπε στο Reuters πως ένα μνημόνιο μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να υπογραφεί ακόμα και την Κυριακή.

Με μια οργισμένη ανάρτησή του το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αυτό το κείμενο συμφωνίας 14 σημείων που κυκλοφορεί σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχει «καμία σχέση με την πραγματικότητα» με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει προς την Τεχεράνη να «σοβαρευτεί και ΓΡΗΓΟΡΑ».

«Οι όροι (συμφωνίας) που διέρρευσε το Ιράν στα Fake News μμε δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με τους όρους με τους οποίους συμφωνήσαμε γραπτώς. Αυτά που είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους περί επίτευξης μιας συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολύ άτιμοι άνθρωποι. Είναι αδύνατο να διαπραγματευτεί κανείς μαζί τους καλόπιστα. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Λεπτά αργότερα από την ανάρτηση του Τραμπ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί με δική του ανάρτηση στο Χ έγραψε ότι μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για το τέλος του πολέμου «δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά».

«Το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Εν αναμονή της οριστικοποίησής του, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του», έγραψε ο Αραγτσί στο X, προσθέτοντας ότι «όλες οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στο κοινό εν ευθέτω χρόνω». Την ανάρτηση αυτή αναδημοσίευσε μετά ο Τραμπ.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος, ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα εκπροσωπούσε τις ΗΠΑ αν μια συμφωνία υπογραφόταν αυτό το Σαββατοκύριακο, κατήγγειλε τις «ψευδείς ειδήσεις» που κυκλοφορούν.

«Οι Ιρανοί δεν θα λάβουν χρήματα και τα κεφάλαια δεν θα αποδεσμευτούν απλώς με την υπογραφή μιας συμφωνίας ή την παρακολούθηση μιας συνάντησης», έγραψε ο Βανς στο X. «Η συμφωνία είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται προτεραιότητα στις ανησυχίες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους», υποστήριξε, προσθέτοντας: «Ο πρόεδρος θα μας εξασφαλίσει ένα καλό αποτέλεσμα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε επίσης σήμερα ότι «συμφωνεί απολύτως» με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να έχει ατομική βόμβα, την επομένη της ανακοίνωσης του Αμερικανού προέδρου ότι επίκειται συμφωνία μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.