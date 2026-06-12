Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σήμερα ότι ένα «Μνημόνιο Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ» για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του Ιράν «δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά».

Ωστόσο, ο Αραγτσί προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί, ενώ τόνισε ότι η Τεχεράνη θα κοινοποιήσει δημοσίως όλες τις λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνω, σε αυτό που χαρακτήρισε υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

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Οργή Τραμπ για τις διαρροές από ΜΜΕ στο Ιράν

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ένα κείμενο συμφωνίας 14 σημείων που κυκλοφορεί σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχει «καμία σχέση με την πραγματικότητα» με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει προς την Τεχεράνη να «σοβαρευτεί και ΓΡΗΓΟΡΑ», σε μια οργισμένη ανάρτησή του.

«Οι όροι (συμφωνίας) που διέρρευσε το Ιράν στα Fake News μμε δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με τους όρους με τους οποίους συμφωνήσαμε γραπτώς. Αυτά που είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους περί επίτευξης μιας συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολύ άτιμοι άνθρωποι. Είναι αδύνατο να διαπραγματευτεί κανείς μαζί τους καλόπιστα. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Δήλωσε επίσης ότι το Ιράν εξαπέλυσε μια «ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ» επίθεση με drones σε ινδικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ χθες το βράδυ, επίθεση που, όπως είπε, «απωθήθηκε πλήρως».

Τι διέρρευσαν τα ιρανικά ΜΜΕ

Το πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν είχε ήδη δώσει σήμερα (Παρασκευή 12/6) στη δημοσιότητα αυτό που παρουσίασε ως σχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ με στόχο να τεθεί ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου.

Οι όροι της συμφωνίας, όπως περιγράφηκαν από Ιρανούς αξιωματούχους, φαίνεται να προσφέρουν στην Τεχεράνη πολλά από αυτά που έχει ζητήσει μέχρι στιγμής, με τον Τραμπ να φαίνεται να κερδίζει ελάχιστα από αυτά που έχει επιδιώξει, εκτός από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε επίσης στο Reuters ότι το προσχέδιο συμφωνίας προβλέπει άρση κυρώσεων κατά του ιρανικού πετρελαίου, ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων και παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα τεθούν στην άκρη για μεταγενέστερες συνομιλίες, σύμφωνα με την πηγή, η οποία δεν έκανε καμία αναφορά τι θα μπορούσε να προσφέρει το Ιράν σε αντάλλαγμα.