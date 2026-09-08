«Αμίαντος σχεδόν παντού» μετά την 11η Σεπτεμβρίου: Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν τι υπήρχε πραγματικά στον αέρα

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μάμντανι, έδωσε στη δημοσιότητα μια δέσμη 170.000 εγγράφων, τα οποία δείχνουν ότι οι αρμόδιες αρχές είχαν ανησυχίες για την ποιότητα του αέρα στο Μανχάταν λίγο μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, την ώρα που το κοινό ενημερωνόταν ότι ο αέρας ήταν ασφαλής.

Ο δήμαρχος δήλωσε ότι τα έγγραφα αποκαλύπτουν πως αμίαντος εντοπίστηκε «σχεδόν παντού» όπου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι κοντά στο Ground Zero, το σημείο όπου κατέρρευσαν οι Δίδυμοι Πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου το 2001.

«Άνθρωποι αρρώστησαν επειδή οι ηγέτες που εμπιστεύονταν τούς είπαν ψέματα και τους διαβεβαίωσαν ότι ήταν ασφαλές να αναπνέουν αυτόν τον τοξικό αέρα», δήλωσε ο Μάμντανι σε συνέντευξη Τύπου, παρουσία επιζώντων της 11ης Σεπτεμβρίου.

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Περισσότεροι θάνατοι από τη σκόνη και τον καπνό, παρά από την ίδια την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους υγείας, οι ασθένειες που συνδέονται με τη σκόνη και τον καπνό από την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων έχουν προκαλέσει περισσότερους θανάτους από τις ίδιες τις επιθέσεις.

NYC Mayor Mamdani releases previously undisclosed 9/11 records showing officials misled the public about Ground Zero air quality following the attacks https://t.co/ovzoFGZQWO pic.twitter.com/Wyg1O01jS1 — CNN (@CNN) September 8, 2026

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων έρχεται να διευθετήσει αγωγή που είχε καταθέσει η οργάνωση 9/11 Health Watch, η οποία είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας την παράδοσή τους.

Οι δημοτικές αρχές εντόπισαν πέρυσι 68 κιβώτια με τα συγκεκριμένα έγγραφα. Προηγουμένως, είχαν υποστηρίξει ότι δεν τα είχαν στην κατοχή τους.

«Διοίκηση μετά τη διοίκηση αγνόησε όσους ζητούσαν απαντήσεις και διαφάνεια», δήλωσε ο Μάμντανι, έχοντας δίπλα του τον τηλεοπτικό παρουσιαστή και υποστηρικτή των επιζώντων της 11ης Σεπτεμβρίου, Τζον Στιούαρτ. «Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε το ίδιο».

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Χιλιάδες άνθρωποι έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας, μεταξύ άλλων καρκίνο, εξαιτίας των τρομοκρατικών επιθέσεων, ενώ πολλοί έχουν χάσει τη ζωή τους έπειτα από την εισπνοή επικίνδυνων ρύπων που απελευθερώθηκαν από την κατάρρευση των κτιρίων.

Οι σελίδες των εκθέσεων για την ποιότητα του αέρα, καθώς και άλλα έγγραφα, δημοσιοποιήθηκαν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, ενόψει της 25ης επετείου από τις επιθέσεις.

Ο Μάμντανι δήλωσε ότι το Δημαρχείο θα διαθέσει περισσότερα από 34 εκατ. δολάρια για την προσπάθεια, σύμφωνα με τον Guiardian. Όπως είπε, τα έγγραφα δείχνουν «τι γνώριζε η πόλη για τον τοξικό αέρα γύρω από το Ground Zero, πότε το γνώριζε και πώς ενήργησε για να περιορίσει τη νομική της ευθύνη».

Ζοχράν Μαμντάνι | EPA/Olga Fedorova/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Περισσότερα έγγραφα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν μέσα στον επόμενο χρόνο.

Η δημοσιοποίηση έρχεται έπειτα από χρόνια πιέσεων από επιζώντες και εργαζόμενους που ζητούσαν μεγαλύτερη διαφάνεια από τις δημοτικές αρχές.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, ο Στιούαρτ δήλωσε ότι τα έγγραφα δείχνουν πως η πόλη δεν αναγνώρισε ότι ο αέρας που ανέπνεαν όλοι στο κέντρο του Μανχάταν ήταν τοξικός μέχρι τον Οκτώβριο του 2001.

«Οπότε, για να είμαστε δίκαιοι μαζί τους, απλώς έκρυψαν αυτή την πληροφορία για 25 χρόνια», είπε σαρκαστικά.

Το Υπόμνημα Harding μεταξύ των εγγράφων

Μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνεται ένα αρχείο του Οκτωβρίου του 2001, γνωστό ως «Υπόμνημα Harding» (Harding Memo), στο οποίο ένας συνεργάτης προειδοποιούσε τον τότε αντιδήμαρχο Ρόμπερτ Χάρντινγκ - ο οποίος υπηρετούσε επί δημαρχίας Ρούντολφ Τζουλιάνι - ότι η πόλη θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με έως και 35.000 νομικές αξιώσεις για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τις συνέπειες των επιθέσεων.

Το έγγραφο αναφέρει ότι η πόλη θα μπορούσε να δεχθεί αγωγές, καθώς οι υγειονομικές οδηγίες είχαν ως αποτέλεσμα οι πολίτες «να επιστρέψουν στην περιοχή πολύ σύντομα, προκαλώντας τοξική έκθεση ή συναισθηματική βλάβη».

Τις ημέρες που ακολούθησαν τις επιθέσεις, δημοτικές και ομοσπονδιακές αρχές - μεταξύ άλλων και η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) - δήλωναν ότι ο αέρας κοντά στους Δίδυμους Πύργους ήταν ασφαλής, αν και μεταγενέστερες έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι εκτίθεντο σε τοξικές χημικές ουσίες.

Η Κριστίν Τοντ Γουίτμαν, η οποία ήταν επικεφαλής της EPA εκείνη την περίοδο, ζήτησε αργότερα συγγνώμη για τη συγκεκριμένη δήλωση, λέγοντας ότι η υπηρεσία «έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε εκείνη την εποχή, με βάση τη γνώση που διέθετε».

Η Ελίζαμπεθ Κάσιο, πρώην διασώστρια του Πυροσβεστικού Σώματος της Νέας Υόρκης (FDNY), είχε δηλώσει στο BBC ότι αντιμετώπισε προβλήματα στα ιγμόρεια και πονοκεφάλους μετά την επιχείρηση διάσωσης και αντιμετώπισης των συνεπειών των επιθέσεων.

«Όλοι γνωρίζαμε ότι η ποιότητα του αέρα δεν ήταν ασφαλής, ήταν εξαιρετικά τοξικός, μπορούσες να το καταλάβεις από το πώς ένιωθες», ανέφερε. «Όταν κατέβηκα αρχικά από το λεωφορείο και έφτασα στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, ένιωθες ότι έπρεπε να κρατήσεις την αναπνοή σου. Όμως δεν μπορείς να κρατάς την αναπνοή σου για πάντα. Ένιωθα τα σωματίδια να μπαίνουν στη μύτη και στο στόμα μου και σκέφτηκα: “Αυτό δεν μπορεί να είναι καλό”»