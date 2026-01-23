Οι παγκόσμιοι ηγέτες και τα στελέχη επιχειρήσεων αναχώρησαν από το Νταβός μετά από μια πολυτάραχη ετήσια σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στην οποία μονοπώλησε τις εντυπώσεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στη διάρκεια της συνόδου, οι ισχυροί της υφηλίου έδωσαν το στίγμα για τους ρυθμούς στους οποίους θα κινηθούν τα χρηματιστήρια, οι αγορές της καινοτομίας, αλλά και οι διακρατικές σχέσεις στο προσεχές μέλλον, με το Reuters να κάνει τον συγκερασμό.

Νταβός: «Πρωτοσέλιδο» η γεωπολιτική

Η Ευρώπη έμαθε την αξία του να αντιστέκεται στον Τραμπ. Η αξίωσή του στη Γροιλανδία ξεπέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές της, όσον αφορά την εδαφική κυριαρχία και η αντίσταση της Ευρώπης, πιθανώς βοηθούμενη από την επακόλουθη πτώση των χρηματοπιστωτικών αγορών, θεωρήθηκε ως ένας από τους λόγους για τους οποίους υποχώρησε.

Αλλά η εμπιστοσύνη της Ευρώπης στη διατλαντική σχέση με την Ουάσινγκτον έχει κλονιστεί σοβαρά και οι ηγέτες της εξετάζουν πώς να ενεργήσουν πιο γρήγορα όταν συμβεί η επόμενη κρίση.

«Υπάρχουν προσπάθειες για την προώθηση της ευρωπαϊκής λήψης αποφάσεων. Πιθανότατα είμαστε πολύ αργοί», δήλωσε ένας αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ουκρανία αρχικά επισκιάστηκε κατά τη διάρκεια του Νταβός, αλλά καθώς ο Τραμπ ανακοίνωσε μια συμφωνία για τη Γροιλανδία, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πέταξε για συνομιλίες.

Μια ειρηνευτική συμφωνία φαίνεται ανέφικτη, παρά το γεγονός ότι Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για πρόοδο και ο Ζελένσκι δήλωσε ότι τα εδαφικά ζητήματα παραμένουν άλυτα.

Νταβός: Μακροοικονομία και αγορές

Οι απειλές των ΗΠΑ την παραμονή της συνάντησης για επιβολή δασμών σε Ευρωπαίους συμμάχους επειδή αντιστέκονται στη φιλοδοξία του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία, πυροδότησαν εμπορικές εντάσεις και ενίσχυσαν τις ανησυχίες ορισμένων διευθύνοντων συμβούλων ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στις ΗΠΑ.

«Όταν μιλάτε με διευθύνοντες συμβούλους σήμερα, τι θέλουν; Σταθερότητα, προβλεψιμότητα και κράτος δικαίου. Θα έλεγα ότι είναι σε έλλειψη», δήλωσε ο Καναδός υπουργός Οικονομικών, Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν, κατά τη διάρκεια συζήτησης για τους δασμούς.

Το τέχνασμα του Τραμπ έδωσε ώθηση στα επιχειρήματα όσων υποστηρίζουν ότι οι χώρες και οι εταιρείες πρέπει να διαφοροποιήσουν το εμπόριο μακριά από τις ολοένα και πιο απομονωτικές ΗΠΑ και να εμπορεύονται περισσότερο μεταξύ τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, προειδοποίησε ότι μια πρόταση για περιορισμό των επιτοκίων των πιστωτικών καρτών θα ισοδυναμούσε με οικονομική καταστροφή, ενώ άλλοι τραπεζίτες δήλωσαν ότι προσπαθούν να διαμορφώσουν την πολιτική της κυβέρνησης σχετικά με την προσιτότητα.

Στελέχη της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων μίλησαν για τις δυνατότητες των stablecoins και της τεχνολογίας blockchain να ανατρέψουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ορισμένοι τραπεζίτες δήλωσαν ότι πειραματίζονται με τη νέα τεχνολογία, ενώ άλλοι παρέμειναν επιφυλακτικοί.

Ο «τζόκερ» της AI

Η τεχνολογική βιομηχανία ήρθε στο Νταβός με πλήρη δυναμική, με σπάνιες εμφανίσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Tesla, Έλον Μασκ, και του Γένσεν Χουάνγκ της Nvidia.

Η νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic δημιούργησε γραφεία στην κεντρική αγορά του Νταβός για την εβδομάδα, με στόχο την αύξηση των επιχειρηματικών της πωλήσεων. Και σε αντίθεση με τον σκεπτικισμό στα τέλη του 2025, τα στελέχη δήλωσαν ότι έθεσαν πίσω τους τις ανησυχίες ότι η αγορά υπερεκτίμησε τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Ενώ οι θέσεις εργασίας θα εξαφανίζονταν, έλεγαν ότι θα εμφανίζονταν νέες. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελούσε μια δικαιολογία για τις απολύσεις, όχι απαραίτητα την αιτία, δήλωσαν στο Reuters δύο επιχειρηματικοί ηγέτες.

Αλλά οι ηγέτες των συνδικάτων φοβόντουσαν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα κατέστρεφε θέσεις εργασίας και θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη ανισότητα, με ορισμένους να απαιτούν ρυθμίσεις και εκπαίδευση.

Μυστικά όπλα και ατζέντες

Ο κόσμος άφησε μια ανάσα ανακούφισης αφότου ο Τραμπ μίλησε για μη στρατιωτική λύση στα αιτήματά του για τη Γροιλανδία. Ωστόσο, ορισμένα στελέχη εναπόθεσαν τις ελπίδες τους στην αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ευρώπης και των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών έργων και των προσλήψεων.

Ο Τραμπ μίλησε επίσης για ένα μυστικό ηχητικό όπλο που, όπως είπε, χρησιμοποιήθηκε κατά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας.

Η Ρωσία και η Κίνα θα πρέπει να επιστρέψουν στο σχεδιαστήριο, δήλωσε ο Τραμπ. Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες το διερευνούν, ανέφερε το Κρεμλίνο.