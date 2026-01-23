«Μαζί είμαστε σε θέση να τερματίσουμε δεκαετίες βασάνων, να σταματήσουμε γενιές μίσους και αιματοχυσίας και να σφυρηλατήσουμε μια όμορφη, αιώνια και ένδοξη ειρήνη», είχε υποσχεθεί για το Συμβούλιο Ειρήνης που ιδρύθηκε για τη Γάζα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αλλά για πολλούς παρατηρητές και αξιωματούχους κρατών ανά τον κόσμο, αποτελεί ακόμη μια απόδειξη της προσπάθειάς του να διαλύσει την μεταπολεμική διεθνή αρχιτεκτονική και να την αντικαταστήσει με νέους θεσμούς, που θα μοχλεύονται από τον ίδιο.

«Δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας κοροϊδέψει», προειδοποίησε, αντηχώντας της ανησυχίες πολλών, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συμβούλιο Ειρήνης: Ο ΟΗΕ ψήφισε τον διάδοχό του;

Η ιδέα - που γεννήθηκε πέρυσι στις προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα και εγκρίθηκε από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ - έχει τώρα μια πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο μεγαλεπήβολη, πιο παγκόσμια φιλοδοξία.

Διαβάστε ακόμα: Μελόνι: Αναθεώρηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα ώστε να μπορεί να συμμετάσχει η Ιταλία

Αλλά από τον μεγαλύτερο υποστηρικτή του Τραμπ στην Ευρώπη, τον Βίκτορ Όρμπαν, προήλθαν ενθουσιώδεις έπαινοι: «Αν Τραμπ, τότε ειρήνη».

Τι ακριβώς θα κάνει αυτό το Συμβούλιο, με επικεφαλής τον ίδιο τον Τραμπ εφ' όρου ζωής;

Σύμφωνα με διαρροές του καταστατικού, ο Τραμπ θα ηγείται του Συμβουλίου ακόμη και όταν αποχωρήσει από το αξίωμά του. Σύμφωνα με αυτό το καταστατικό, οι εξουσίες του θα είναι τεράστιες: όπως το να προσκαλεί κράτη μέλη, να δημιουργεί ή να διαλύει επικουρικά όργανα και την εντολή να διορίζει τον διάδοχό του όποτε αποφασίσει.

Αν οποιαδήποτε άλλη χώρα επιθυμεί να γίνει μόνιμο μέλος, το τίμημα είναι ένα εξωφρενικό ποσό 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Συμβούλιο Ειρήνης: Ένα υπερφίαλο «εγώ»

Για ορισμένους από τους επικριτές του, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων χωρών που διστάζουν να συμμετάσχουν, πρόκειται για ένα ματαιόδοξο έργο για έναν πρόεδρο που δεν κρύβει την εμμονή του με την κατάκτηση της μεγαλύτερης διάκρισης - του Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο κέρδισε ο Πρόεδρος Ομπάμα το 2009 στην αρχή της πρώτης του θητείας στον Λευκό Οίκο.

Διαβάστε ακόμα: «Κάθεσαι; Συμμετείχες σε ένα κοινωνικό πείραμα»: Όταν Δανοί πήραν μικρούς Ινουίτ από τα σπίτια τους

Οι παγκόσμιοι ηγέτες γνωρίζουν ότι μπορεί να υπάρχει ένα τίμημα που πρέπει να πληρώσουν για τη μη ένταξή τους σε αυτή τη νέα «λέσχη».

«Θα επιβάλω δασμό 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες του, και θα συμμετάσχει, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να συμμετάσχει». Αυτή ήταν η επίπληξη του προέδρου προς τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Μόνο η Σλοβενία ​​είπε φωναχτά αυτό που σκέφτονταν όλοι. Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκολόμπ ξεκαθάρισε την ανησυχία του – «παρεμβαίνει επικίνδυνα στην ευρύτερη διεθνή τάξη».

Ο Τραμπ αντιμετώπισε αυτή την ανησυχία κατά μέτωπο.

«Μόλις συγκροτηθεί πλήρως αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούμε να κάνουμε σχεδόν ό,τι θέλουμε και θα το κάνουμε σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη», εξήγησε στην κατάμεστη αίθουσα που παρακολουθούσε με ανυπομονησία κάθε του λέξη στο Νταβός.

Μία ημέρα νωρίτερα, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του Fox TV αν το Διοικητικό Συμβούλιο του θα αντικαταστήσει τον ΟΗΕ, απάντησε «Λοιπόν, μπορεί. Ο ΟΗΕ απλώς δεν ήταν πολύ χρήσιμος».

Ο ΟΗΕ, με 193 μέλη, έχει πράγματι χάσει προ πολλού τον ρόλο του ως ειρηνοποιού.

Την τελευταία δεκαετία, οι προσπάθειες του ΟΗΕ ματαιώθηκαν από το αδιέξοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας, τον αυξανόμενο αριθμό όσων υπονομεύουν τις εξελίξεις και χορηγούν πολέμους σε όλο τον κόσμο, καθώς και από τη σταθερή διάβρωση της δικής του θέσης έναντι των πιο ισχυρών παικτών του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.