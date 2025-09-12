Ανάλυση: Πώς η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ σήμανε τον «θάνατο» μίας πολιτικής πραγματικότητας

Η θέα ενός πρόχειρου περιπτέρου με την ταμπέλα «Prove me Wrong» ή κάτι παρεμφερές, έξω από γνωστές περαντζάδες ή πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ, ήταν ένα συνηθισμένο θέαμα στην εποχή της καλλιέργειας εντυπώσεων με υπαίθρια debate, που χρησιμοποιούσε κατά κόρον ο Τσάρλι Κερκ.

Και για αυτό τον λόγο, όπως αναλύει εκτενώς το CNN, δεν γίνεται να υποτιμηθεί η σημασία της δολοφονίας του γνωστού συντηρητικού influencer, και υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, για τον παραδοσιακό τρόπο διεξαγωγής πολιτικής.

Πλέον, οι κίνδυνοι που διατρέχουν πρόσωπα που ανεβαίνουν σε δημόσιο βάθρο, γίνονται πιο αισθητοί από ποτέ, σε μία Αμερική που εξανεμίζει σιγά - σιγά την ψευδαίσθηση των συνταγματικών ελευθεριών.

Τσάρλι Κερκ: Αλλαγή στο πολιτικό γίγνεσθαι

Η ισορροπία μεταξύ της πολιτικής ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ασφάλειας που κάθε δημόσιος αγορητής πρέπει τώρα να αξιολογήσει, κινδυνεύει να κλίνει προς περιορισμένες συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς χώρους, μικρότερο κοινό και λιγότερη αλληλεπίδραση με τους ψηφοφόρους.

Αυτό θα σήμαινε ότι η πολιτική -η οποία ήδη αμαυρώνεται από τους βάλτους των social media όπου «μεταναστεύει»- θα κινδύνευε να ριζοσπαστικοποιηθεί ακόμη περισσότερο, να αποστασιοποιηθεί από τους ψηφοφόρους και να κυριαρχηθεί από επικοινωνιακές ακροβασίες και όχι από ζητήματα.

«Μου αρέσει να είμαι προσβάσιμος, αλλά το να είσαι προσβάσιμος αρχίζει να μοιάζει επικίνδυνο», δήλωσε την Πέμπτη ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής της Βόρειας Ντακότα, Κέβιν Κράμερ.

Μια αλλαγή μετά τη δολοφονία του Κερκ, σε μια μεγάλη υπαίθρια εκδήλωση, θα μπορούσε να είναι η μεταφορά των συγκεντρώσεων σε εσωτερικούς χώρους. «Νομίζω ότι ένας από τους τρόπους με τους οποίους μετριάζεται ο κίνδυνος είναι να μην διοργανώνονται πλέον μεγάλες εκδηλώσεις σε ανοιχτό χώρο, και αυτό είναι κρίμα», είπε ο Κράμερ. «Δεν θα ήθελα να χάσω την ευκαιρία να συναντήσω ανθρώπους και να συζητήσω».

Οι πολιτικοί ανέκαθεν αντιμετώπιζαν θορυβώδη πλήθη. Και ειδικά αυτό το καλοκαίρι, ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι άφησαν την εντύπωση ότι προσπαθούσαν να αποφύγουν τους ψηφοφόρους στα δημαρχεία που ήθελαν να τους υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με το αμφιλεγόμενο «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» του Τραμπ.

Ταυτόχρονα, γίνεται φανερό ότι ορισμένες ενορχηστρωμένες διαμαρτυρίες έχουν σχεδιαστεί περισσότερο για να καταπνίξουν έναν νομοθέτη παρά για να τον ακούσουν.

Και από την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003, σπάνια υπήρξε τηλεοπτική ακρόαση του Κογκρέσου που να μην έχει διαταραχθεί από διαμαρτυρίες που αποσκοπούσαν στη φίμωση μαρτύρων.

Κατά κάποιον τρόπο, οι εκδηλώσεις του Κερκ αφορούσαν την προσπάθεια να ασκήσει κανείς πολιτική με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Υποστήριζε τον άμεσο αλλά πολιτισμένο πολιτικό διάλογο και φλερτάροντας με τους σκεπτικιστές, ακόμα κι αν οι εκδηλώσεις ήταν επίσης χορογραφημένες για να παράγουν κλιπ που θα έκανε viral στο YouTube.

Ο βουλευτής Γουόρεν Ντέιβιντσον, Ρεπουμπλικάνος από το Οχάιο, δήλωσε την Πέμπτη στον Τζον Μπέρμαν του CNN ότι συχνά οι άνθρωποι εμφανίζονται πλέον σε πολιτικά γεγονότα όχι για να εκφράσουν έγκυρα επιχειρήματα, αλλά για να δημιουργήσουν θέαμα.

«Ήθελαν απλώς να φωνάζουν και να παραληρούν και να μην ακουστούν. Στην πραγματικότητα θέλουν απλώς να τους απανθρωποποιήσουν και να μην συμμετέχουν σε ομιλίες και συζητήσεις. Αυτή είναι η αντίθεση με αυτό που πρέσβευε ο Τσάρλι Κερκ», είπε.

Πολιτική βία: Πάντα στο «μενού»

Οι κίνδυνοι της πολιτικής βίας ωστόσο ήταν πάντα υπαρκτοί. Το 1968, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία Ρόμπερτ Φ. Κένεντι πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα στην κουζίνα ενός ξενοδοχείου λίγο μετά τη νίκη του στις προκριματικές εκλογές της Καλιφόρνια.

Το 2011, η Δημοκρατική βουλευτής της Αριζόνα, Γκαμπριέλ Γκίφορντς, πραγματοποιούσε μια συνάντηση των συντακτών της σε ένα πάρκινγκ όταν πυροβολήθηκε και υπέστη μια εγκεφαλική κάκωση που άλλαξε τη ζωή της.

Ο γερουσιαστής της Οκλαχόμα, Μάρκγουεϊν Μάλιν, φίλος του Κερκ, δήλωσε στην Κέιτλαν Κόλινς του CNN την Τετάρτη ότι κάτι θεμελιώδες στη δημοκρατία κινδύνευε μετά τον θάνατό του.

«Αυτό που είναι απογοητευτικό σε όλο αυτό είναι ότι εδώ έχετε έναν άνθρωπο που δεν ήταν πολιτικός. Μπορείτε να πείτε ότι ήταν αμφιλεγόμενος ή όχι, αλλά δεν ξέρω γιατί θα ήταν αμφιλεγόμενος, επειδή όλοι έχουμε δικαίωμα στις απόψεις μας».

Ο Μάλιν συνέχισε: «Επέτρεπε σθεναρά στους ανθρώπους να ασκούν την Πρώτη Τροπολογία μας, η οποία είναι η ελευθερία του λόγου, και πήγαινε εκεί και... έδινε απλώς την ευκαιρία σε όσους έχουν αντίθετη άποψη από αυτόν να εκφράσουν τη θέση τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Γιατί αυτό αποτελεί απειλή για κάποιον;».

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι θα υπάρξουν πλέον σοβαρές συζητήσεις σχετικά με την αύξηση της ασφάλειας των νομοθετών όταν βρίσκονται εκτός του ασφαλούς περιβάλλοντος στο Καπιτώλιο.

«Βρισκόμαστε υπό μια πολύ ενδελεχή αναθεώρηση των υπαρχουσών επιλογών και του πώς ίσως χρειαστεί να τις βελτιώσουμε για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των μελών», δήλωσε ο Τζόνσον.

Ο Κερκ δολοφονήθηκε την παραμονή της 24ης επετείου από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Αυτό οδήγησε σε συγκρίσεις μεταξύ του σημερινού δηλητηριώδους πολιτικού κλίματος και της εθνικής ενότητας που παρατηρήθηκε μετά τις επιθέσεις στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον.

Στην πραγματικότητα, αυτή η ενότητα ήταν περισσότερο ένας κοινός συνδυασμός που προκλήθηκε από το σοκ και τον φόβο. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος μετά τις επιθέσεις για να επανέλθει δυναμικά η φαύλη κομματική πολιτική, η οποία μόλις είχε επουλωθεί μετά τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές του 2000.