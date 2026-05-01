«Αναξιόπιστες οι ΗΠΑ»: Η πρώτη αντίδραση της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αύξηση δασμών

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλτ Τραμπ για αύξηση δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φάρμακα, η Κομισιόν και ο πρόεδρος της Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορίου, έδωσαν

Εκπρόσωπος της Κομισιόν σχολίασε τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου, τονίζοντας ότι η ΕΕ υλοποιεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην Κοινή Δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική, ενημερώνοντας πλήρως την αμερικανική κυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Όπως τόνισε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος της Κομισιόν, «διατηρούμε στενή επαφή με τους ομολόγους μας, μεταξύ άλλων και καθώς επιδιώκουμε να αποσαφηνίσουμε τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ».

«Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική σχέση. Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την Κοινή Δήλωση, θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ», πρόσθεσε.

Δασμοί Τραμπ: Η δήλωση του προέδρου της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, δήλωσε ότι η πρόσφατη απόφαση των ΗΠΑ να αυξήσουν τους δασμούς στα αυτοκίνητα από την ΕΕ δείχνει πως η αμερικανική πλευρά είναι αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος.

«Αυτή η τελευταία κίνηση καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Λάνγκε.

«Αυτός δεν είναι τρόπος να αντιμετωπίζουμε στενούς εταίρους. Τώρα μπορούμε μόνο να απαντήσουμε με τη μέγιστη σαφήνεια και σταθερότητα, αξιοποιώντας τη δύναμη της θέσης μας.

Ο Λάνγκε δήλωσε ακόμη ότι η συμπεριφορά του Τραμπ είναι απαράδεκτη, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ τηρεί μια εμπορική συμφωνία-πλαίσιο που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ στη Σκωτία πέρυσι, η οποία επέβαλε δασμό εισαγωγής 15% στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ, αποτρέποντας έναν μεγαλύτερο εμπορικό πόλεμο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία, "για παράδειγμα, με πάνω από 400 προϊόντα που περιέχουν χάλυβα και αλουμίνιο, τα οποία τώρα υπόκεινται σε μέσο δασμολογικό συντελεστή 26%".