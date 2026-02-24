Τέσσερα χρόνια πριν, στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, με εντολή Πούτιν, η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία, αφήνοντας πίσω, σύμφωνα με απολογισμό του ΟΗΕ, 15.000 νεκρούς αμάχους.

Ο πόλεμος στα ουκρανικά εδάφη, δεν αποτελεί μια διεθνή κρίση σαν όλες τις άλλες αλλά ένα «game changer» παγκοσμίως. Έχει αλλάξει η φύση του πολέμου, η ισορροπία των παγκόσμιων δυνάμεων, η ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Και ενώ το Κίεβο πληρώνει κάθε μέρα τις πράξεις της Ρωσίας, και η Δύση υπερασπίζεται την Οκυρανία και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συμβαίνει το εξής παράδοξο: «Οι Δυτικοί εύχονται να σταματήσει ο πόλεμος, λόγω του κόστους που θα έχει για τους αμυντικούς προϋπολογισμούς και τους λογαριασμούς θέρμανσης. Ωστόσο, η έλλειψη δαπανών της Δύσης - υλικής υποστήριξης για το Κίεβο - έχει καταδικάσει την Ουκρανία να συνεχίσει να πολεμά.

Οι πιέσεις λοιπόν, «φωνάζουν» για ταχεία λήξη του πολέμου. Όμως η μείωση της στρατιωτικής βοήθειας δεν οδηγεί στην ειρήνη. Αντίθετα, παρατείνει τη σύγκρουση, καθώς η Ουκρανία δεν μπορεί να επιτύχει αποφασιστικό αποτέλεσμα ούτε όμως και να καταρρεύσει εύκολα. Έτσι, η επιθυμία για τερματισμό του πολέμου συγκρούεται με τη στρατηγική ανάγκη να μην επιτραπεί μια ρωσική επικράτηση.

Την ίδια στιγμή η επιμονή του Βλαντίμιρ Πούτιν και η αντοχή της ρωσικής πολεμικής μηχανής έχουν αλλάξει τις παγκόσμιες ισορροπίες. Η Δύση φαίνεται να επενδύει σε μια στρατηγική «φθοράς», ελπίζοντας ότι η οικονομική και ανθρώπινη εξάντληση της Ρωσίας θα οδηγήσει τελικά σε αδιέξοδο ή διαπραγμάτευση.

Ωστόσο, η σύγκρουση δεν φαίνεται να τελειώνει και ίσως προμηνύει και άλλες μαύρες επετείους.

Το CNN, απαρίθμησε τις αλλαγές που έχει φέρει ο πόλεμος στην Ουκρανία σε ευρωπαϊκό, και όχι μόνο, επίπεδο.

Διπλωματικό χάος, αταξία

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, έχει δώσει το «πράσινο φως» για να εκτυλιχθεί ένα διπλωματικό χάος, μια διπλωματική αταξία.

Η επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία, συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό. Παρά τις επαφές του με τη Ρωσία και τις βαρύγδουπες δηλώσεις για τερματισμό του πολέμου, δεν έχει επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος προς μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία.

Ως αποτέλεσμα, τα όσα γνωρίζαμε τόσο καιρό για τις διαπραγματεύσεις έχουν αλλάξει τα τέσσερα χρόνια της ένοπλης σύγκρουσης.

Η δύναμη και ο πόλεμος των Drones

Από το 2022, και μετά τα drones μπήκαν για τα καλά «στο παιχνίδι».

Τα επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάλυψαν επείγοντα κενά στις άμυνες του πεζικού και στα αποθέματα πυροβολικού της Ουκρανίας στα τέλη του 2023.

Η χώρα ξεκίνησε έναν εξαιρετικά επιτυχημένο αγώνα δρόμου για την επινοητικότητα και την υψηλή τεχνολογία για να επιβιώσει. Ο ρυθμός αλλαγής και εφαρμογής είναι απαράμιλλος σε έναν κύκλο καινοτομίας έξι εβδομάδων στην πρώτη γραμμή - η εποχή κατά την οποία εμφανίζεται μια νέα ιδέα για τη δολοφονία.

Η επιρροή στην Ευρώπη

Ο πόλεμος έχει επίσης επαναπροσδιορίσει το τι σημαίνει να είναι κανείς Ευρωπαίος.

Η συμμαχία του ΝΑΤΟ και η ασφάλεια στην ήπειρο θεμελιώθηκαν πάνω στην υπόσχεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπίζονταν τελικά ξανά την Ευρώπη. Όσο κι αν ο Λευκός Οίκος επί Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να διαγράψει αυτή τη διαβεβαίωση, η Ευρώπη παραμένει αργή στο να καλύψει το κενό. Κεντρώοι ηγέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία αντιστέκονται στην αύξηση του ποσοστού των ήδη πιεσμένων προϋπολογισμών τους για την άμυνα απέναντι σε μια ρωσική απειλή, την οποία οι ακροδεξιοί λαϊκιστές αντίπαλοί τους θεωρούν ότι μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί μέσω διαπραγμάτευσης.

Η βοήθεια προς την Ουκρανία προχωρά αργά και οι αυξήσεις των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ στο 5% του εθνικού εισοδήματος έχουν προγραμματιστεί για τα επόμενα εννέα χρόνια — όταν λίγοι από τους σημερινούς ηγέτες θα βρίσκονται ακόμη στην εξουσία.

Ανακατανομή ισχύος

Εν τω μεταξύ, η παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων έχει διαταραχθεί, με τις ΗΠΑ να υποχωρούν από τις υποχρεώσεις της υπεροχής.

Οι παγκόσμιες δυνάμεις ακολουθούν τη δική τους ατζέντα στην Ουκρανία. Η Κίνα έχει διστάσει να παράσχει αρκετή στρατιωτική υποστήριξη για να εγγυηθεί τη νίκη της Ρωσίας. Αλλά αγοράζει αρκετό πετρέλαιο και πουλάει αρκετό εξοπλισμό διπλής χρήσης για μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να κρατήσει τη Ρωσία στην επιφάνεια, καθώς η Μόσχα γίνεται σιγά σιγά ο μικρότερος εταίρος στη σχέση. Η Ινδία, για δεκαετίες ο ασιατικός σύμμαχος επιλογής των Αμερικανών, χρηματοδοτεί τη Μόσχα εδώ και χρόνια, αγοράζοντας φθηνό πετρέλαιο, και μπορεί να επιβραδύνει μόνο λόγω μιας μεγαλύτερης εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Ουκρανία: Το μεγάλο θύμα

Τις αλλαγές αυτές τις βιώνουν από πρώτο χέρι οι Ουκρανοί, οι οποίοι, ζουν με κρύο, άγχος, πόνο, θλίψη, απώλεια ή ακόμα και θάνατο.

Ακόμα και μετά από τέσσερα χρόνια τραύματος που θα έπρεπε να μουδιάζουν, το σοκ είναι ακόμα αισθητό.

Πλέον, δεν μιλάμε μόνο για τη στρατιωτική αντοχή της Ουκρανία αλλά και για το πώς θα προσαρμοστεί η Δύση στα νέα δεδομένα και τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι.

