Ανείπωτο σκάνδαλο στην Τουρκία: Βίαζαν και κακοποιούσαν παιδιά που είχαν έρθει από την Ουκρανία

Μία έκθεση κόλαφος του ερευνητικού slidstvo.info, κάνει λόγο για απάνθρωπη και αποτρόπαια μεταχείριση που υπέστησαν παιδιά από την Ουκρανία, τα οποία είχαν μεταφερθεί στην Τουρκία λόγω της ρωσικής εισβολής.

Περισσότερα από 500 παιδιά από οικοτροφεία στην περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ, στην Ουκρανία, τα οποία εκκενώθηκαν στην αρχή της πλήρους εισβολής στην Τουρκία, στερήθηκαν την πρόσβαση σε εκπαίδευση και την περίθαλψη, ενώ υπέστησαν σωματική και ψυχολογική βία από δασκάλους τους.

Αναφέρεται ακόμα πως αναγκάστηκαν επίσης να εμφανιστούν σε διαφημιστικά βίντεο για να συγκεντρωθούν χρήματα για ένα ιδιωτικό ίδρυμα. Αυτό αναφέρεται στην έκθεση της επίσκεψης παρακολούθησης του Γραφείου του Ουκρανού Συνηγόρου του Πολίτη, στην οποία είχαν πρόσβαση δημοσιογράφοι του «Slidstva.Info».

Τουρκία - Τα ξενοδοχεία «κολαστήρια»

11 Ουκρανοί αξιωματούχοι από το Γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη και τις αρχές της περιοχής του Ντνιπροπετρόφσκ επισκέφθηκαν ξενοδοχεία στην Τουρκία, όπου είχαν εκκενωθεί 510 ορφανά και παιδιά που στερούνται γονικής μέριμνας, τον Μάρτιο του 2024.

Εκείνη την εποχή, τα παιδιά βρίσκονταν στην Τουρκία για δύο χρόνια και φιλοξενούνταν κυρίως στο ξενοδοχείο Larisa στο Μπελντέμπε.

«Η εκκένωση το 2022 πραγματοποιήθηκε με την έγκριση της Υπηρεσίας Προστασίας του Ντνιπροπετρόφσκ και κατόπιν εντολών των ιδρυμάτων με τη βοήθεια του Προξενείου της Ουκρανίας στην Αττάλεια και του φιλανθρωπικού οργανισμού «Ruslan Shostak Charitable Foundation», αναφέρει η έκθεση.

Ουκρανοί αξιωματούχοι σημείωσαν ότι τα παιδιά που ζούσαν σε ξενοδοχείο 200 δωματίων και είχαν εκκενωθεί για δύο χρόνια δεν είχαν πρόσβαση σε πλήρη εκπαίδευση.

Το ξενοδοχείο διέθετε μια τάξη για 25 μαθητές, αλλά περίπου 200 παιδιά χρειάζονταν εκπαίδευση. Τα περισσότερα από τα παιδιά φοιτούσαν σε δωμάτια ξενοδοχείου, όπου «δεν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες».

«Στις περισσότερες αίθουσες όπου διαβάζουν παιδιά, δεν υπάρχει διαδίκτυο», αναφέρει η έκθεση. «Τα παιδιά που δεν έχουν tablet δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση ούτε σπουδάζουν μαζί με άλλα παιδιά με ένα tablet ή τηλέφωνο.

Ταυτόχρονα, το tablet χρησιμοποιείται ως μέσο ενθάρρυνσης από τα συνοδευτικά άτομα. Για κακή συμπεριφορά ή απροθυμία συμμετοχής στις εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων του Ιδρύματος, τα παιδιά μπορούν να στερηθούν το tablet και μαζί με αυτό την πρόσβαση στην εκπαίδευση ».

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι το Ίδρυμα Ruslan Shostak περιόρισε την πρόσβαση των τουρκικών αρχών σε παιδιά και ενέπλεξε ανηλίκους στη συλλογή κεφαλαίων για τους λογαριασμούς του Ιδρύματος.

«Οι υπάλληλοι του Ιδρύματος βρίσκονταν συνεχώς στην περιοχή των ξενοδοχείων με τα παιδιά και βοήθησαν στην οργάνωση δραστηριοτήτων αναψυχής, ενώ διεξήγαγαν και δημόσιες εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων για να βοηθήσουν τα παιδιά που μεταφέρθηκαν στην Τουρκία», αναφέρει η έκθεση.

«Οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος και τα άτομα που συνόδευαν τα παιδιά σταμάτησαν να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες ( στις τουρκικές αρχές, το γραφείο του Ερυθρού Σταυρού, τη UNICEF, — επιμ .), περιόρισαν την πρόσβαση ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στους ανηλίκους, και επίσης σταμάτησαν να τους δέχονται για ιατρικές εξετάσεις και περιόρισαν σχεδόν πλήρως οποιαδήποτε ιατρική βοήθεια στα παιδιά.

Το Ίδρυμα επέμεινε ότι δεν χρειαζόταν πρόσθετη υποστήριξη, καθώς πραγματοποιούσε τακτικά δραστηριότητες συγκέντρωσης χρημάτων (με τη συμμετοχή ανηλίκων διαφόρων ηλικιών), τις οποίες διατηρούσε στους δικούς του λογαριασμούς».

Τουρκία - Συστηματική χρήση βίας

Αρκετοί μαθητές οικοτροφείων που εκκενώθηκαν στην Τουρκία επιβεβαίωσαν σε συνέντευξή τους στους δημοσιογράφους του Slidstva.Info ότι τα παιδιά που δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στην ηχογράφηση διαφημιστικών βίντεο τιμωρήθηκαν.

Ο Ρουσλάν Σόστακ, ιδρυτής του Ιδρύματος, ο οποίος φροντίζει παιδιά στην Τουρκία εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, αρνήθηκε αυτή τη συμπεριφορά των εκπροσώπων του οργανισμού του.

Η έκθεση σημείωσε επίσης ότι «η χρήση σωματικής βίας και ψυχολογικής πίεσης από συνοδευτικά άτομα μεταξύ των εκπαιδευτικών, καθώς και από εκπροσώπους του Ιδρύματος Σόστακ, είναι συστηματική».

Συγκεκριμένα, η έκθεση σημειώνει ότι ο καθηγητής του γυμνασίου Κρίβι Ριχ, Ολεξάντρ Τίτοφ, ανέθεσε τις λειτουργίες εποπτείας, ελέγχου, τιμωρίας και εκφοβισμού ανηλίκων σε παιδιά αθλητές που βρίσκονταν υπό την επίβλεψή του.

«Ο δάσκαλος ξυλοκόπησε, εκφόβισε και κακοποίησε προσωπικά τα παιδιά. Υπάρχουν μαρτυρίες από τα παιδιά και βιντεοσκοπημένα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις βίαιες πράξεις του».

Σε συνέντευξή του στο Slidstvο.Info, ο Ολεξάντρ Τίτοφ αρνήθηκε τη χρήση σωματικής βίας εναντίον των μαθητών. Ωστόσο, τα παιδιά που βρίσκονταν στην Τουρκία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ στους δημοσιογράφους.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί κακοποίησαν παιδιά με αναπηρίες, «χτυπώντας τα με φορτιστές τηλεφώνων και βρεγμένα ρούχα».

Ξεχωριστό τμήμα της έκθεσης είναι αφιερωμένο στην ασφάλεια των παιδιών και στις συνθήκες που δημιουργήθηκαν στο χώρο του ξενοδοχείου Λάρισα.

Τουρκία: Βίαζαν τα παιδιά οι υπάλληλοι

Η έκθεση αναφέρει περιπτώσεις σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ ανήλικων κοριτσιών και Τούρκων ανδρών που εργάζονταν στο ξενοδοχείο. Δύο κορίτσια έμειναν έγκυες και γέννησαν παιδιά από το προσωπικό του ξενοδοχείου. Το "Slidstvo.Info" επιβεβαίωσε αυτό το γεγονός από την έκθεση.

Η αποστολή παρακολούθησης αναφέρει επίσης μια περίπτωση όπου ένας μαθητής οικοτροφείου εξαφανίστηκε από ένα ξενοδοχείο για δύο ημέρες, «γεγονός που οδήγησε σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με χρήση ελικοπτέρου». Αναφέρει επίσης δύο έφηβους που δραπέτευσαν από το ξενοδοχείο και λήστεψαν ένα τοπικό κατάστημα.

«Σύμφωνα με τα παιδιά, ανήλικη είχε σεξουαλική επαφή με έναν Ρώσο πολίτη, του έκλεψε χρήματα, κάτι που τον οδήγησε να την αναζητήσει ένοπλος στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου », αναφέρει η έκθεση.

«Λόγω φόβου δημοσιότητας, οι εκπρόσωποι του Ταμείου αναζήτησαν μόνοι τους τα παιδιά. Μετά το προαναφερθέν περιστατικό (τη διαφυγή των αγοριών και τη ληστεία στο κατάστημα, — συντ.) τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, όλα τα παιδιά επέστρεψαν στην Ουκρανία », αναφέρει η έκθεση.

Με βάση τα αποτελέσματα της επίσκεψης παρακολούθησης, η εισαγγελία της Ουκρανίας κίνησε ποινική διαδικασία για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων προστασίας της ζωής και της υγείας των παιδιών. Ένα χρόνο αργότερα, η ποινική υπόθεση έκλεισε λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Κατά τη διάρκεια μιας μακράς έρευνας, δημοσιογράφοι του Slidstva.Info προσπάθησαν να εντοπίσουν όσους τιμωρήθηκαν για παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών στην Τουρκία. Κατάφεραν να ανακαλύψουν ότι μόνο ο Oleksandr Titov, ο οποίος, όπως αναφέρει η έκθεση, άσκησε σωματική βία κατά παιδιών, υποβιβάστηκε από τη θέση του ανώτερου εκπαιδευτικού σε καθηγητή φυσικής αγωγής στο ίδιο ίδρυμα.

Για το έργο εκκένωσης, ο Ruslan Shostak έλαβε κρατικό βραβείο — το Τάγμα της Αξίας 3ου βαθμού. Το σχετικό διάταγμα υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.