Απάντηση ΝΑΤΟ σε Πούτιν: «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσουμε τους λαούς μας»

Στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε έστειλε σαφές μήνυμα προς τη Μόσχα, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου προέδρου ότι η χώρα του είναι «έτοιμη για πόλεμο» με την Ευρώπη.

«Έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται» για να προστατεύσουμε τον λαό μας, τόνισε ο Ρούτε, υπογραμμίζοντας ότι η Συμμαχία παραμένει αμυντική αλλά δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί την επικράτειά της.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ επισήμανε ότι η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία με αυξανόμενες επιθέσεις σε πολίτες και κρίσιμες υποδομές, ενώ παράλληλα καταγράφονται παραβιάσεις εναέριου χώρου, κυβερνοεπιθέσεις και δραστηριότητες που αφορούν τις υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις των συμμάχων.

«Η Ρωσία συνεχίζει τον βάναυσο πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας στοχεύοντας όλο και περισσότερο τον λαό και τις κρίσιμες υποδομές της ενώ πλησιάζει ο χειμώνας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ρούτε τόνισε ότι τα κράτη-μέλη έχουν ενισχυθεί σημαντικά, αλλά χρειάζεται περαιτέρω αύξηση των αμυντικών δαπανών. Αναφερόμενος στην Ουκρανία, δήλωσε: «Όλοι θέλουμε να σταματήσει η αιματοχυσία», ενώ εξήρε τον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειες για ειρήνη. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις προχωρούν, δεν μπορούμε να αμφιταλαντευόμαστε στη δέσμευσή μας προς την Ουκρανία».

Η στήριξη προς το Κίεβο, όπως είπε, πρέπει να συνεχιστεί χωρίς διακοπή: «Η υποστήριξή μας πρέπει να συνεχιστεί αμείωτη για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αμυνθεί σήμερα και να αποτρέψει (κινδύνους) το αύριο, για το δικό της καλό και για το δικό μας».

Ο Ρούτε επεσήμανε ότι η Ουκρανία δείχνει «απίστευτη ανθεκτικότητα», παρά τις εκτιμήσεις του Πούτιν ότι μπορεί να αντέξει περισσότερο, και διαμήνυσε πως «δεν πρόκειται να πάμε πουθενά».

Στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί συζήτησαν νέες επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγωγής και της υποστήριξης προς την Ουκρανία, ενόψει της συνόδου κορυφής στην Άγκυρα.

Ο Ρούτε χαρακτήρισε τον Τραμπ «το μόνο άτομο σε ολόκληρο τον κόσμο που κατάφερε να σταματήσει το αδιέξοδο όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία», τονίζοντας ότι η ειρήνη θα έρθει μέσα από σταδιακή διαδικασία με συνεχείς διαπραγματεύσεις.

Αναφορικά με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ανέφερε ότι το ζήτημα εξελίσσεται κυρίως σε επίπεδο ΕΕ, αλλά συζητήθηκε έμμεσα και στη συνάντηση. «Η Ουκρανία χρειάζεται τα κεφάλαια - αν όχι μέσω του δανείου αποζημιώσεων, τότε μέσω ενός άλλου μηχανισμού», είπε.

Τέλος, αποκάλυψε ότι τα δύο τρίτα των κρατών-μελών έχουν ήδη δεσμευτεί να στηρίξουν την Ουκρανία μέσω του προγράμματος PURL, με πόρους ύψους 4 δισ. δολαρίων για την αγορά αμερικανικών όπλων, ενώ και χώρες-εταίροι όπως η Αυστρία και η Νέα Ζηλανδία δήλωσαν πρόθυμες να συνεισφέρουν.