Ανεπανάληπτες δηλώσεις Τραμπ: «Δεν σκέφτομαι τα οικονομικά των Αμερικανών, μόνο τα πυρηνικά του Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ευθαρσώς ότι η αυξανόμενη οικονομική πίεση που ασκείται στους Αμερικανούς από τον πόλεμο στο Ιράν «δεν τον παρακινεί ούτε στο ελάχιστο» να συνάψει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη.

Με τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ να βρίσκεται σε υψηλό τριετίας και το κόστος των καυσίμων να συνεχίζει να αυξάνεται, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι δεν επικεντρώνεται στις οικονομικές δυσκολίες που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση.

«Το μόνο πράγμα που έχει σημασία όταν μιλάω για το Ιράν [είναι] ότι δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο πριν επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για την Κίνα.

Τραμπ: «Δεν σκέφτομαι κανέναν Αμερικανό, μόνο το Ιράν»

«Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών. Δεν σκέφτομαι κανέναν. Σκέφτομαι ένα πράγμα: Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι όλο».

Διαβάστε ακόμα: Από τον Μασκ μέχρι τον Κουκ: Ποιοι είναι οι CEOs που συνοδεύουν τον Τραμπ στην Κίνα - Ποιος μας αιφνιδίασε

Τα σχόλια έρχονται πριν από την προεκλογική περίοδο των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, η οποία φαίνεται να χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την πρόσβαση των ψηφοφόρων.

Ο Τραμπ έκανε επίσης τις δηλώσεις του λίγες ώρες αφότου επίσημα στοιχεία αποκάλυψαν ότι οι τιμές στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,8% τον Απρίλιο - ο ταχύτερος ρυθμός από το 2023 - κυρίως λόγω του κόστους ενέργειας που έχει αυξηθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν για πρώτη φορά στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η βενζίνη κοστίζει πλέον κατά μέσο όρο πάνω από 4,50 δολάρια το γαλόνι (σ.σ. 1 γαλόνι = 3,8 λίτρα), γεγονός που την καθιστά την υψηλότερη τιμή εδώ και τέσσερα χρόνια.

Οι τιμές των τροφίμων έχουν επίσης αυξηθεί σχεδόν κατά 4%, οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και κοινής ωφέλειας έχουν αυξηθεί και οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αυξήσει τα ναύλα κατά περισσότερο από 20%.

Ο ίδιος ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε πρόσφατα για μια πρόβλεψη, ανέφερε ότι οι τιμές θα μπορούσαν να μειωθούν, «ή να μειωθούν στο ίδιο επίπεδο, ή ίσως λίγο υψηλότερα», μέχρι τον Νοέμβριο.

Ο Κέβιν Χάσετ, κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, δήλωσε στο Fox News την Κυριακή ότι η ανακούφιση έρχεται «σχετικά γρήγορα και σίγουρα πριν από τις εκλογές». Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο πρόεδρος τον είχε προσωπικά διαβεβαιώσει ότι «ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ακολούθησε διαφορετική στάση την περασμένη εβδομάδα , υποδεικνύοντας ότι οι Αμερικανοί θα πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους τυχερούς, καθώς άλλες χώρες υπέφεραν «σε μεγάλο βαθμό».

«Όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος, η τιμή του πετρελαίου θα πέσει, η χρηματιστηριακή αγορά θα εκτοξευθεί στα ύψη και, πραγματικά, νομίζω ότι βρισκόμαστε στη χρυσή εποχή αυτή τη στιγμή», είπε ο Τραμπ. «Θα δείτε μια χρυσή εποχή όπως δεν έχουμε ξαναδεί».