Αόρατοι εισβολείς: Μυστηριώδη drones πάνω από αεροδρόμια της Ευρώπης - Υπάρχει λόγος ανησυχίας;

Μια φωνή από τα μεγάφωνα: «Την προσοχή σας παρακαλώ. Σειρήνα αέρος στην πόλη. Μετακινηθείτε στο καταφύγιο».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το σφύριγμα των ρωσικών drones σκίζει τον ουρανό.

Εκρήξεις, αντιαεροπορικά πυρά και σειρήνες ασθενοφόρων συνθέτουν το σκηνικό της νύχτας στο Κίεβο. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα του πολέμου.

Το κάλεσμα αφύπνισης

Τα drones δεν περιορίζονται πλέον στην Ουκρανία. Σμήνη άοπλων, αλλά ύποπτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών εμφανίζονται γύρω από αεροδρόμια, στρατιωτικές βάσεις και ενεργειακές υποδομές σε χώρες όπως η Πολωνία, το Βέλγιο και η Δανία. Οι ειδικοί μιλούν για «υβριδικό πόλεμο» που δοκιμάζει την ανθεκτικότητα του ΝΑΤΟ, αναφέρει το BBC.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, περίπου 20 ρωσικά drones πέταξαν πάνω από την Ουκρανία και εισήλθαν στην Πολωνία. Τέσσερα αεροδρόμια έκλεισαν, ενώ συντρίμμια σκορπίστηκαν σε πολλές περιοχές.

Ήταν μια από τις πιο σοβαρές παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από την αρχή του πολέμου. Ένα ηχηρό μήνυμα: η Ευρώπη δεν είναι απρόσβλητη.

Το σχέδιο για «Τείχος από Drones»

Η ΕΕ συζητά τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αμυντικού συστήματος που θα εκτείνεται από τη Βαλτική έως τη Μαύρη Θάλασσα. Ραντάρ, αισθητήρες, συστήματα παρεμβολών και όπλα θα συνεργάζονται για να εντοπίζουν και να καταστρέφουν εισερχόμενα drones

Η Κάγια Κάλας, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, δήλωσε ότι το σύστημα πρέπει να είναι έτοιμο έως το 2027.

Μια μάστιγα από ανώνυμα drones

Πέρα από τα αναγνωρίσιμα ρωσικά drones, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια πιο ύπουλη απειλή: ανώνυμα drones που εμφανίζονται γύρω από κρίσιμες υποδομές. Στο Βέλγιο, όπου βρίσκονται τα κεντρικά του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, έχουν καταγραφεί θεάσεις κοντά σε αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις.

Οι υποψίες στρέφονται στη Ρωσία, αν και το Κρεμλίνο αρνείται κάθε ευθύνη.

Η νέα μορφή πολέμου

Η Ρωσία χρησιμοποιεί drones όπως τα Shahed-136 και Geran-2, με εμβέλεια πάνω από 1.000 χιλιόμετρα. Η Ουκρανία απαντά με δικά της drones μεγάλης εμβέλειας και θαλάσσια drones που πλήττουν τον ρωσικό στόλο. Το ερώτημα παραμένει: τι θα γινόταν αν μια μέρα εμφανίζονταν 2.000 drones στον ευρωπαϊκό ουρανό;

Ειδικοί όπως η Κάτια Μπέγκο υποστηρίζουν ότι το τείχος είναι απαραίτητο.

Άλλοι, όπως ο Ρόμπερτ Τόλαστ του RUSI, θεωρούν ότι ένα «αδιαπέραστο τείχος» είναι ανέφικτο. Παρ’ όλα αυτά, οι χώρες που βρίσκονται κοντά στη Ρωσία – Πολωνία, Φινλανδία, Βαλτικές χώρες – πιέζουν για άμεση δράση.