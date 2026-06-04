Πούτιν για Ουκρανία: «Έτοιμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία για ειρήνη με αμοιβαίους συμβιβασμούς»

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία μπορεί να αποκτήσει τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στην Ουκρανία».
«Το πρόβλημα του ουκρανικού στρατού είναι η καταστροφική έλλειψη προσωπικού. Η Ουκρανία χάνει εδάφη. Η Ρωσία ελέγχει πλήρως την περιοχή του Λουχάνσκ», δήλωσε ακόμη ο Πούτιν και πρόσθεσε:
«Η Ρωσία κατέλαβε πρόσφατα περίπου 2.440 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία. Πάνω από το 85% της περιφέρειας του Ντονέτσκ βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο ενώ η Ρωσία ελέγχει και το 80% της περιφέρειας της Ζαπορίζια».
Ο Πούτιν ανοίγει «σαμπάνιες»
Συνεχίζοντας, απευθυνόμενους στους εκπροσώπους του διεθνούς Τύπου, είπε πως η Ρωσία πρέπει να ενισχύσει τα αμυντικά της συστήματα.
«Δυστυχώς, ορισμένα ουκρανικά drones καταφέρνουν να εισέλθουν στη Ρωσία. Η Ουκρανία δεν διαθέτει πυραύλους κρουζ και άλλα όπλα που έχει η Ρωσία. Η Ρωσία διαθέτει όλους τους πόρους για να πετύχει τους στρατιωτικούς της στόχους και γίνεται ολοένα και ισχυρότερη».
«Είμαστε έτοιμοι να συνάψουμε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα (σ.σ. στη συνάντηση των προέδρων ΗΠΑ-Ρωσίας τον Αύγουστο του 2025) ζήτησε από τη Ρωσία ορισμένους συμβιβασμούς και η Ρωσία είναι έτοιμη.
Και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα».
Επίσης, δήλωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε τον πύραυλο «Ορέσνικ» στις επιθέσεις της στην Ουκρανία για να ελέγξει τα αποτελέσματα.
«Ποιος, αν όχι ο πρώην Γερμανός καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ, θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο του μεσολαβητή στις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης;», διερωτήθηκε ακόμη ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι «δεν είναι φίλος μου, είναι Γερμανός αξιωματούχος. Έχει τη δική του άποψη και είναι έτοιμος να την υποστηρίξει. Ο Σρέντερ είναι αξιόπιστος».
Ακόμη, δήλωσε ότι «οι επαφές μεταξύ των ρωσικών και των ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών συνεχίζονται».
- Γιώργος Λιανός: «Υπάρχει 100% ευθύνη στον καπετάνιο για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου»
- Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η σταθερή ΕΛΑΣ, ντέρμπι ΠΑΣΟΚ - Καρυστιανού και το κόμμα έκπληξη εκτός Βουλής
- Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Βίντεο με μελισσοκόμο που αναζητείται - Ξεκίνησε από κάπνισμα μελισσιών
- Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε Τραβόλτα στο Grease σε μία διαφήμιση που έγινε viral
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.