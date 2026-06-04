Πούτιν για Ουκρανία: «Έτοιμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία για ειρήνη με αμοιβαίους συμβιβασμούς»

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία μπορεί να αποκτήσει τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στην Ουκρανία».

«Το πρόβλημα του ουκρανικού στρατού είναι η καταστροφική έλλειψη προσωπικού. Η Ουκρανία χάνει εδάφη. Η Ρωσία ελέγχει πλήρως την περιοχή του Λουχάνσκ», δήλωσε ακόμη ο Πούτιν και πρόσθεσε:

«Η Ρωσία κατέλαβε πρόσφατα περίπου 2.440 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία. Πάνω από το 85% της περιφέρειας του Ντονέτσκ βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο ενώ η Ρωσία ελέγχει και το 80% της περιφέρειας της Ζαπορίζια».

Ο Πούτιν ανοίγει «σαμπάνιες»

Συνεχίζοντας, απευθυνόμενους στους εκπροσώπους του διεθνούς Τύπου, είπε πως η Ρωσία πρέπει να ενισχύσει τα αμυντικά της συστήματα.

«Δυστυχώς, ορισμένα ουκρανικά drones καταφέρνουν να εισέλθουν στη Ρωσία. Η Ουκρανία δεν διαθέτει πυραύλους κρουζ και άλλα όπλα που έχει η Ρωσία. Η Ρωσία διαθέτει όλους τους πόρους για να πετύχει τους στρατιωτικούς της στόχους και γίνεται ολοένα και ισχυρότερη».

«Είμαστε έτοιμοι να συνάψουμε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα (σ.σ. στη συνάντηση των προέδρων ΗΠΑ-Ρωσίας τον Αύγουστο του 2025) ζήτησε από τη Ρωσία ορισμένους συμβιβασμούς και η Ρωσία είναι έτοιμη.

Και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα».

Επίσης, δήλωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε τον πύραυλο «Ορέσνικ» στις επιθέσεις της στην Ουκρανία για να ελέγξει τα αποτελέσματα.

«Ποιος, αν όχι ο πρώην Γερμανός καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ, θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο του μεσολαβητή στις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης;», διερωτήθηκε ακόμη ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι «δεν είναι φίλος μου, είναι Γερμανός αξιωματούχος. Έχει τη δική του άποψη και είναι έτοιμος να την υποστηρίξει. Ο Σρέντερ είναι αξιόπιστος».

Ακόμη, δήλωσε ότι «οι επαφές μεταξύ των ρωσικών και των ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών συνεχίζονται».